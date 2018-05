Elezioni | De Magistris | ' Dema guarda alle politiche Intanto europee e regionali'

dire

(Di venerdì 25 maggio 2018) 'Un Paese non si costruisce sulla paura o sui contratti di diritto privato avverte l'ex Pm ma sull'applicazione della Costituzione in un mondo in cui l'umanita' sia al centro dell'azione politica. E ...