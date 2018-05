Eiaculazione precoce | a Salerno un incontro dedicato

meteoweb.eu

: @mic_mic75 Ciò che arriva troppo in fretta...soffre di eiaculazione precoce!???? - AntonioFlorio3 : @mic_mic75 Ciò che arriva troppo in fretta...soffre di eiaculazione precoce!???? - grupposandonato : #Eiaculazione precoce: il dott. Zani ci spiega come è possibile trattarla con la #terapia di #coppia… - biribio : @ArsenaleKappa E anche la eiaculazione precoce -

(Di venerdì 25 maggio 2018) L’è la più importante disfunzione sessuale maschile. In Italia interessa tra il 20% e il 30% degli uomini. Tuttavia, resta una condizione poco affrontata e discussa, anche a causa delle scarse opzioni terapeutiche disponibili sino ad oggi. Partendo da questi presupposti, l’UrOP (Urologi Ospedalieri Gestione Privata), in occasione del 13° Congresso Nazionale in corso adal 24 al 26 maggio, promuove il simposio “Le terapie locali: istruzioni per un uso appropriato nell’a una condizione che coinvolge 4 milioni di italiani e, nello specifico, alla nuova soluzione terapeutica in formulazione spray a base di due anestetici locali, la lidocaina e la prilocaina, disponibile in Italia dallo scorso febbraio. “L’UrOP riunisce gli urologi che lavorano nell’ospedalità privata convenzionata. Il 30% di quelli attivi in Italia che erogano ...