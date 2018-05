Edilizia | isolamento sismico | un’idea che viene dal passato

meteoweb.eu

(Di venerdì 25 maggio 2018) Azione sismica ridotta di oltre l’80% grazie a dispositivi dimolto deformabili in direzione orizzontale che, inseriti tra la parte in elevazione e la fondazione degli edifici, permettono di attutire notevolmente l’energia trasmessa dal terremoto alla struttura. “L’è una delle tecnologie più avanzate per la protezione dai terremoti e si applica sia su edifici di nuova costruzione che su quelli esistenti”, spiega Paolo Clemente del Laboratorio ENEA Ingegneria sismica e prevenzione di rischi naturali a margine di un evento sulle tecnologie antisismiche nella storia delle costruzioni organizzato in collaborazione con INGV, CNR e Università del Molise. “Con l’inserimento di questi dispositivi alla base – prosegue il ricercatore – la struttura così isolata è in grado di sopportare l’azione sismica senza danneggiarsi e di garantire ...