Economia | Esteri | Infrastrutture | le tre caselle-chiave nella trattativa per il governo

Tre ministeri ballerini. Savona blindato all' Economia - tre grandi nodi : Esteri - Infrastrutture - Sviluppo-Lavoro : "Sono orgoglioso di avere al mio fianco un ministro come Paolo Savona , io sono piccolo di fronte a lui. Lui saprà difendere il diritto dell'Italia di andare a crescere, contrattare da pari a pari con i partner europei: Merkel, Macron, i commissari Ue...". Ennesimo Facebook live di Matteo Salvini dai "tetti di Roma". Il leader della Lega dà per scontata ormai la nomina del professore 'anti-euro' Savona al ministero dell'Economia. E ...

Totoministri : Salvini e Di Maio sicuri - ballano Savona all'Economia e Massolo agli Esteri. Tutti i nomi : Se il Quirinale non avrà nulla da eccepire – così come sembra – la casella apicale del nuovo governo è stata definita. Sarà Giuseppe Conte, professore amministrativista con una cattedra a Firenze, a presiedere il prossimo consiglio dei Ministri. Un primo inter pares in quota Movimento 5 stelle. Un profilo morbido, tuttavia, un tecnico già indicato nel fantagoverno pre elettorale dei pentastellati. ...