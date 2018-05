Economia circolare e attenzione all’ambiente | la distilleria italiana tra tradizione e

Giornata Airi per l’Innovazione Industriale 2018 - Economia circolare : tecnologie innovative per il recupero e riciclo di prodotti e materiali : Si è svolta oggi la Giornata Airi per l’Innovazione Industriale promossa dall’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (Airi) che anche quest’anno riguarda un tema di grande attualità per l’industria italiana, e cioè il ruolo e le potenzialità delle tecnologie innovative per il recupero e il riciclo di prodotti e materiali nell’ambito dell’economia circolare. La Giornata ha messo in evidenza come alcune tecnologie abilitanti, in ...

Descalzi : "Basta con gli sprechi - il futuro è l'Economia circolare" : ... attraverso una rifocalizzazione dei prodotti che vengono da un'economia circolare, dal riutilizzo di biomasse vegetali o di residui di grassi animali e vegetali per la produzione di green diesel". ...

L'eurodeputata Bonafè in visita alla Lucart : "Qui l'Economia circolare è di casa' : ... Deputata del Partito Democratico al Parlamento Europeo - "Qui l'economia circolare è di casa grazie a innovazione, progettazione, valorizzazione dei rifiuti attraverso un corretto smaltimento fino ...

Verso l'Economia circolare e le mamme esultano : "Altra cosa che ci aspettiamo è che parlando di Economia circolare si prenda atto che esiste un unico metodo di raccolta che garantisce la qualità dei materiali raccolti con la differenziata, il ...

A Torino - Milano e nelle Langhe torna CIRCONOMÌA - festival nazionale dell’Economia circolare e delle energie dei territori : Protagonisti internazionali ed eventi g-local per la terza edizione di CIRCONOMÌA, il festival nazionale dedicato all’Economia Circolare che da mercoledì 23 maggio va in scena a Torino, Milano e nelle Langhe, con appuntamenti per tutta la settimana e il 5 giugno, Giornata mondiale dell’Ambiente. L’appuntamento rientra nell’ambito della EU Green Week. Apertura il 23 mattina a Torino, nei locali dell’Open Incet Innovation Center, con un Summit di ...

L'Economia circolare di Raggi sono le pecore tosaerba : Le pecore che brucano l’erba fra le rovine dell’antica Roma a due passi dai palazzi e dalle chiese del centro rinascimentale. Un classico della paesaggistica romana del Sette-Ottocento, dipinta a olio o acquerello. Più che l’Arcadia, l’osservatore malizioso e anticlericale vi leggeva il degrado dell

Whirlpool : Fim su Embraco - Economia circolare e ‘green’ nel futuro (2) : (AdnKronos) – La seconda proposta, rileva ancora il sindacalista, “è del gruppo israelo-cinese Venture production che si occupa di sistemi per l’efficienza energetica e il trattamento e purificazione dell’acqua e intende installare nel sito di Riva di Chieri linee di produzione di robot che verrebbero impiegati per la pulizia periodica e in automatico dei pannelli fotovoltaici finalizzata a mantenerne nel tempo la resa ...

Whirlpool : Fim su Embraco - Economia circolare e ‘green’ nel futuro : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Importanti novità sono emerse nell’incontro tenuto oggi al Mise alla presenza del Ministro Carlo Calenda e dei rappresentanti della Regione Piemonte per la verifica del processo di reindustrializzazione del sito Embraco di Riva di Chieri a Torino che la multinazionale americana Whirlpool ha deciso di chiudere”. Ad affermarlo in una nota è il segretario nazionale Fim Cisl Nicola Alberta in ...

L'Economia circolare - i nuovi mestieri e il futuro della Brianza : A Lucia Visconti Parisio, professore ordinario di Scienza delle Finanze all'Università Milano Bicocca , il compito di valutare gli impatti sul mondo produttivo delL'economia circolare in particolare ...

L’Economia circolare dei prodotti tecnologici : il 17 maggio la presentazione del Rapporto 2017 di Cobat : L’economia circolare dei prodotti tecnologici in Italia? Esiste almeno da 30 anni. Parola di Cobat, lo storico consorzio per la raccolta e il riciclo che nel 1988 ha iniziato a dare nuova vita a pile e batterie, per applicare il collaudato sistema successivamente ai rifiuti elettronici, i cosiddetti RAEE, inclusi i moduli fotovoltaici, e agli pneumatici fuori uso. Tutti i numeri del Consorzio verranno presentati alla stampa il 17 maggio con il ...

Le acque minerali puntano sull'Economia circolare : Accelerare il passaggio verso un'economia europea che sia sempre più 'circolare' e 'green' . Con questo obiettivo L'Industria Europea delle acque in Bottiglia , Efbw, , di cui Mineracqua , Federazione Italiana delle Industrie delle ...

