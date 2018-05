Ecco perché non vedremo Kate Middleton per i prossimi sei mesi

Paolo Savona in una lettera a Il Sole 24 ore : Ecco perchè ho lasciato Euklid : L'economista Paolo Savona, ministro designato al dicastero dell'Economia, scrive una lettera a Il Sole 24 Ore per spiegare il motivo che lo ha indotto a lasciare il fondo hedge Euklid, con sede a Londra:

F1 - Ferrari tranquilla a Montecarlo : Ecco perché il gap dalla Red Bull non spaventa il Cavallino : I sei decimi rifilati nelle libere dalla Red Bull non spaventano la Ferrari, tranquilla in vista di qualifiche e gara Una giornata dominata dalle due Red Bull, due sessioni di prove libere che pongono la scuderia di Milton Keynes nel ruolo di favorita d’obbligo in vista della gara di domenica. Non è però tutto oro quel che luccica nel box anglo-austriaco, il Gp di Monaco nasconde delle insidie e potrebbe completamente ribaltare i valori in ...

Matrimonio Ronaldinho : Ecco la verità - il calciatore rompe il silenzio e spiega perchè non si sposerà con due donne : Il doppio Matrimonio di Ronaldinho? Non si farà, il calciatore rompe il silenzio e confessa la sua verità sulle presunte nozze in Brasile Il brasiliano Ronaldinho ha smentito la notizia che ad agosto avrebbe sposato due donne. “Mi stanno chiamando il mondo intero ma è solo una grossa bugia, non è ancora il momento di sposarmi”, ha detto l’ex numero 10 del Barcellona in occasione di un evento di lancio del suo gruppo ...

PAOLO SAVONA : ‘MINISTRO DELL’ECONOMIA? FORSE..”/ Replica a Mattarella : “Ecco perché ho lasciato Fondo Euklid” : PAOLO SAVONA ministro dell'Economia? M5s e Lega insistono: Luigi Di Maio e Matteo Salvini allineati. Ma le dimissioni dal Fondo inglese Euklid irritano il Colle. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:42:00 GMT)

Bassano - lettera aperta di Rosso : «Ecco perchè vogliamo acquistare il Vicenza» : Il presidente del Bassano Virtus spiega ai tifosi i motivi che hanno portato la proprietà a pensare di entrare nel Vicenza e di combinare le due realtà. L'articolo Bassano, lettera aperta di Rosso: «Ecco perchè vogliamo acquistare il Vicenza» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

GDPR - NUOVA LEGGE SULLA PRIVACY/ Cos’è e perché tutte quelle mail : Ecco cosa non cambia : Cos'è il GDPR e perché state ricevendo una raffica di mail. Da oggi entra in vigore nuovo Regolamento SULLA PRIVACY e sul trattamento dei dati personali. Tutto quello che c'è da sapere(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:23:00 GMT)

Savona : "Ecco perché ho lasciato Euklid" : ... venissi o meno nominato ministro dell'Economia e della Finanza, sarebbe stato meglio che mi ritirassi dalla presidenza di Euklid, potendo rappresentare un ostacolo al decollo dell'iniziativa''. In ...

Uomini e Donne/ "Giorgio Manetti? Falso! Ecco perché non torna con Gemma" : parla un'ex dama (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Ancora critiche per Giorgio Manetti: stavolta ad accusarlo è un'ex dama molto nota, Barbara De Santi...(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 07:05:00 GMT)

Orbiting - Ecco perché lui ti «ronza» attorno sui social : Da quando le persone entrano nelle nostre vite prima sui social che nella realtà, la strada per una sana relazione è spesso in salita. A volte cadiamo nell’errore di monitorare ogni attività dell’altro tentando di dare interpretazioni sensate a ogni like o connessione. Altre ci mettiamo eccessivamente in discussione, provando a ottenere da subito l’attenzione e cercando conferme in commenti, chat e visualizzazioni. E se fino a ...

Vodafone aumenta il prezzo di tutti gli abbonamenti : Ecco perchè : Sebbene le offerte telefoniche proposte dagli operatori vantino prezzi relativamente bassi, spesso sono previsti anche altri costi non immediatamente dichiarati all'utente. Alcuni esempi classici sono rappresentati dal costo della SIM oppure dal contributo di attivazione (il quale, spesso, non è dovuto se si rispetta un minimo periodo di permanenza). Oltre a ciò, spesso e volentieri gli operatori aggiungono nuovi costi all'offerta proposta ...

Ecco perchè non dovete usare i Temi gratuiti su WordPress : Lo sapete che usare Temi gratuiti su WordPress è anche pericoloso? Ecco spiegati alcuni motivi del perché è meglio usare Temi a pagamento che gratuiti Temi Gratis vs Temi a Pagamento per WordPress WordPress permette di personalizzare la grafica molto facilmente ed in pochi click installerete uno dei Temi gratuiti disponibili sulla share di WordPress […]

Segreti per salvare la pelle dei bambini / Le bollicine misteriose e i pomfi : Ecco perché compaiono : Segreti per salvare la pelle dei bambini: le bollicine misteriose e i pomfi: ecco perché compaiono e quali sono i rimedi migliori per evitare che si presentino sull'epidermide.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:23:00 GMT)