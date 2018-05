Ecco la casa più piccola al mondo costruita da micro robot

Sampdoria-Giampaolo - Ecco l’esito dell’incontro : le ultime in casa blucerchiata : Nelle ultime ore è andato in scena un incontro tra Sampdoria e Giampaolo, importanti indicazioni per il futuro. L’ultima stagione per il club blucerchiato è stata positiva, adesso l’obiettivo è quello di alzare l’asticella, l’incontro di oggi ha avuto esito positivo. Continua il rapporto dunque tra le parti, la certezza era arrivata soprattutto dopo l’accordo tra il Napoli ed Ancelotti, difficile pensare ad altre ...

Alda D'Eusanio risponde a Corona : «Mi fa schifo - Ecco cosa faceva a casa di Lele Mora» : Qualche giorno fa la telefonata di fuoco di Fabrizio Corona fece scalpore: ad essere attaccata fu Alda D?Eusanio, volto televisivo da tanti anni, che questa mattina, ai microfoni di Radio...

CASAPULLA - Processione - spettacoli musicali e show pirotecnici : entra nel vivo la festa patronale dedicata a Sant'Elpidio Vescovo. Ecco IL PROGRAMMA : CASAPULLA. Cresce l'attesa a CASAPULLA per la tradizionale festa patronale dedicata a Sant'Elpidio Vescovo. Il ricco PROGRAMMA stilato dal comitato organizzatore entrerà nel vivo a partire dai ...

Alda D'Eusanio risponde a Corona : «Mi fa schifo - Ecco cosa faceva a casa di Lele Mora» : Qualche giorno fa la telefonata di fuoco di Fabrizio Corona fece scalpore: ad essere attaccata fu Alda D?Eusanio, volto televisivo da tanti anni, che questa mattina, ai microfoni di Radio...

Le donne di Nadal - il piccolo Fognini e papà Vinci : Ecco i campioni casa e racchetta : Tutti racchetta e famiglia. Sí perché gli affetti sono al centro della vita di chiunque e dunque sempre in campo , da tennis, . A testimoniarlo sui social le foto a sfondo familiar-sentimentale dei ...

“Che cambiamento”. Grande Fratello - qui Lucia Bramieri è senza trucco. Ma Ecco com’è fuori dalla Casa : Lucia Bramieri è la più Grande del gruppo. Sono tutti giovanissimi i concorrenti di questa edizione numero 15 del Grande Fratello e poi c’è lei, Lucia, nuora del compianto Gino Bramieri, che con i suoi 57 anni sin dal primo giorno di reality prova a dare una raddrizzata agli inquilini più scalmanati. Anche quando si tratta di fare le faccende di Casa. Decisa, determinata, simpatica e autoironica, nelle ultime ore, però, ha avuto ...

Kena Casa : Ecco la migliore offerta per Internet a Casa senza linea fissa : Kena Casa lancia una bella promozione per avere Internet a Casa senza linea fissa senza limiti e con un prezzo imbattibile per sempre migliore offerta Internet a Casa: Kena Casa tutto incluso a meno di 25 euro al mese Kena, operatore low cost di TIM, continua la sua espansione unendo tariffe basse ed ottima copertura sta […]

Grande Fratello - anche Caffè Borbone abbandona il reality : Ecco la reazione dei ragazzi nella casa : In seguito ai messaggi violenti veicolati dal Grande Fratello molti sponsor hanno deciso di ritirarsi dal programma. Nelle ultime ore anche Caffè Borbone ha deciso di non finanziare più il reality e ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso fuori dalla casa : Ecco chi c'è dietro la sua squalifica : Durante la puntata di ieri del Grande Fratello Luigi Favoloso è stato squalificato nonostante qualche minuto prima della comunicazione ufficiale da parte di Barbara D'Urso avesse scelto di abbandonare ...

Stefano De Martino si trasferisce : Ecco perché ha preso casa vicino Belen : Stefano De Martino cambia casa e va a vivere vicino all’ex moglie Belen: la scelta di trasferirsi dopo l’Isola dei Famosi Stefano De Martino al ritorno dall’Honduras ha più volte ribadito di avere avuto tanto tempo per pensare alla sua vita durante l’esperienza come inviato dell’Isola dei Famosi. La prova più dura che ha dovuto […] L'articolo Stefano De Martino si trasferisce: ecco perché ha preso casa vicino ...

“Barbara - non farlo!”. GF - Ecco chi arriva nella casa. Sconcerto tra i concorrenti e il pubblico. Ed è subito rivolta : “Adesso basta!” : Al grande Fratello sta succedendo di tutto. Barbara D’Urso e la produzione, forse per il fatto che il programma non è seguito (e sponsorizzato) come vogliono, sembra si stiano giocando il tutto per tutto. La batteria finale dei fuochi d’artificio (ma non è detto che questa sia la fine, bensì un principio di trash) è valsa sì un ottimo share ieri sera, ma a che prezzo? Grandi grandissimi colpi di scena: Prima Mariana che perde al ...

Anticipazioni Grande Fratello 15 oggi : Ecco chi torna nella casa Video : oggi 15 maggio è in programma su Canale 5 una nuova attesissima puntata del Grande Fratello 15 [Video] condotto da Barbara D'Urso in rigorosa diretta televisiva. Un appuntamento imperdibile per tutti gli spetatori del reality show, visto che anche questa settimana ci sara' un bel po' di carne da mettere al fuoco e potrebbero esserci dei clamorosi ritorni all'interno della casa più spiata d'Italia. ecco chi ritorna nella casa del Grande Fratello ...

Anticipazioni Grande Fratello 15 oggi : Ecco chi torna nella casa : oggi 15 maggio è in programma su Canale 5 una nuova attesissima puntata del Grande Fratello 15 condotto da Barbara D'Urso in rigorosa diretta televisiva. Un appuntamento imperdibile per tutti gli spetatori del reality show, visto che anche questa settimana ci sarà un bel po' di carne da mettere al fuoco e potrebbero esserci dei clamorosi ritorni all'interno della casa più spiata d'Italia. ecco chi ritorna nella casa del Grande Fratello 2018 ...

Angelo Sanzio e Baye Dame - sesso nella casa? Ecco tutta la verità : Angelo Sanzio ha confessato ai suoi compagni di aver fatto sesso con un ex inquilino della casa durante la festa Hawaiana organizzata nei giorni scorsi all'interno della casa del Grande Fratello. ...