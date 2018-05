“Ecco com’è cambiato” Francesco Totti | a un anno dall’addio al calcio lo ritroviamo così

caffeinamagazine

: Dopo #LazioInter sui social è esplosa la gioia dei nostri ragazzi e delle loro famiglie! ???? Ecco #Intergram in un… - Inter : Dopo #LazioInter sui social è esplosa la gioia dei nostri ragazzi e delle loro famiglie! ???? Ecco #Intergram in un… - Inter : Da Roma a Norwich: ecco come hanno vissuto le leggende di #InterForever i minuti finali di #LazioInter! ???? E voi c… - MattiaBriga : #CCCSF INSTORE TOUR Ecco le prime date del calendario [in aggiornamento] degli instore di #checosacisiamofatti ?? S… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Da quando lo abbiamo visto in lacrime in mezzo al campo, al termine di un Roma-Genoa che segnava la fine della sua lunghissima storia d’amore sul campo con la città eterna, ce lo siamo subito chiesto: ora che ha appeso le scarpette al chiodo, che fine farà? Da quel giorno in cui lo abbiamo visto in lacrime, un nodo alla gola mentre con il microfono in mano salutava per l’ultima volta i suoi tantissimi tifosi, è già passato un, anche se non sembrerebbe. Il mondo delè cambiato parecchio: Spalletti, l’allenatore con cuiaveva avuto rapporti piuttosto turbolenti, ha lasciato Roma per Milano, al suo posto è arrivato Die con lui i giallorossi hsfiorato l’impresa di qualificarsi alla finale di Champions League, eliminati dal Liverpool. E, all’epoca attaccante a caccia degli ultimi gol per ...