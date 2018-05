Ecco a voi il gatto più veloce del mondo | sfreccia a 100 km h in autostrada E non lo

Cari leader del Pd non ne posso più di voi - siete inascoltabili. Ecco perché sabato vado dai giovani di Rigenerazione Italia : Se fossi un leader della sinistra, o anche solo un dirigente del Pd, magari ancora con la capacità di stupirmi e ascoltare, magari incuriosito, mentre il paese brucia nel gran falò sovranista, da qualcosa che non sia il voto sulla data del congresso, con relative scartoffie regolamentari, magari ancora capace di rispondere, se uno mi fermasse per strada, alla domanda "ma voi a cosa servite ancora in questa Italia che vi ha ...

Gli anatroccoli lo hanno scambiato per il proprio papà e ora lo seguono ovunque : Ecco a voi Fred - il labrador dal cuore d’oro : Nove anatroccoli, orfani, nati vicino al castello di Mountfitchet, in Inghilterra, hanno deciso che il proprio papà è un labrador di dieci anni. E lui, Fred, ha “adottato” i cuccioli da quando la mamma naturale è scomparsa dal parco. Ora lo seguono ovunque, stando persino sul suo dorso. L'articolo Gli anatroccoli lo hanno scambiato per il proprio papà e ora lo seguono ovunque: ecco a voi Fred, il labrador dal cuore d’oro ...

Ecco quanti dati raccoglie Google su di voi ogni mese : Oracle ha recentemente condotto una ricerca per capire quanto traffico dati gli utenti stiano consumando per scopi non volontari, e il risultato è incriminante nei confronti di Google! L'articolo Ecco quanti dati raccoglie Google su di voi ogni mese proviene da TuttoAndroid.

Maryam Tancredi è la vincitrice di The Voice : Ecco chi è Video : Ieri, giovedì 10 maggio 2018 è andata in onda la finale della quinta edizione di The Voice of Italy e dopo una lunga e intensa gara è stata finalmente proclamata la vincitrice [Video]. Il suo nome è Maryam Tancredi e alle Blind auditions ha stregato Al Bano con la sua voce calda ed intensa. L'artista si è aggiudicata la vittoria finale con il 64,81% dei voti, riuscendo a sbaragliare l'avversaria Beatrice Pezzini della squadra di J-Ax e ...

Al Bano è diventato nonno : Ecco lo scoop a The Voice of Italy Video : Ieri, 10 maggio 2018 è arrivata la lieta notizia: Al Bano è diventato ufficialmente nonno [Video] per la primissima volta. L'inaspettato scoop è arrivato dal simpatico conduttore televisivo Costantino Della Gherardesca a The Voice of Italy, talent show trasmesso su Rai 2 a cui il cantante partecipa come coach. La figlia, Cristel Carrisi, è diventata mamma di uno splendido maschietto e nonna Romina Power sembra aver ritrovato la sua serenita' ...

Diretta The Voice 2018 finale oggi : Ecco chi è il vincitore favorito Video : E' tutto pronto per il gran finale [Video] di The Voice 2018. oggi, giovedì 10 maggio, in prime time su Raidue andra' in onda l'attesa ultima puntata di questa edizione del talent show condotto da Costantino Della Gherardesca, che ha potuto contare sulla presenza di Albano, Cristina Scabbia, Francesco Renga e J-Ax nelle vesti di coach. Noi remo la puntata finale di The Voice 2018 con tanto di incoronazione del vincitore finale in Diretta online ...

“Uguale a Paco Clavel!”. Caristiano Malgioglio quando ha sentito queste parole di Aida Nizar si è offeso a morte. Ma non lo avete mai visto? Ecco chi è : giudicate voi la ‘somiglianza’ : Il Grande Fratello continua a regalare emozioni. Dentro la casa succede di tutto, ma fuori, in particolare nello studio di Barbara D’Urso se ne vedono e soprattutto se ne sentono delle belle. Carmelita quest’anno ha fatto l’en plein e il pubblico la segue con un interesse fuori dal comune. Nella scelta degli opinionisti ha fatto proprio un figurone e soprattutto Cristiano Malgioglio sta dando parecchie soddisfazioni. ...

Grande Fratello - la dura lettera di Aida contro i compagni : «Ecco cosa penso di voi» : Il rapporto tra Aida Nizar e i concorrenti del Grande Fratello dopo gli ultimi scontri sembra essere migliorato, ma di poco. La provocatrice spagnola è sempre più isolata da gruppo, ma molto attenta ...

“Ecco a voi Louis”. Il debutto social del Royal baby. A postare le foto del terzogenito sono stati William e Kate e la foto del bacio della sorellina Charlotte fa subito boom : Fino a quando Harry e Meghan non si diranno sì, la coppia del momento saranno sempre loro: William e Kate. Un esempio? Il terzo pargolo è venuto al mondo la mattina del 23 aprile 2018 e per tre lunghi giorni non si è potuto far altro che dar retta a quello e a quell’altro nome su cui i bookmakers scommettevano. Alla fine è arrivato il ‘verdetto’: il fratellino di George e Charlotte si chiama Louis Arthur Charles e sarà ...