E Weinstein finì alla sbarra col sorriso

(Di venerdì 25 maggio 2018) È l’immagine che rimarrà se non nei libri di storia, nei riassunti sugli eventi più importanti del decennio: Harveyesce in manette, mani dietroschiena, dal commissariato di polizia di Lower Manhattan, a due passi dsede dellaCompany e dal Tribeca Grill, il ristorante dove aveva un tavolo sempre riservato vicinacucina e una stanza al piano di sopra. Da lì, la direzione è il tribunale dove comparirà davanti a un giudice: intanto ha pagato una cauzione di un milione di dollari in contanti, gli è stato messo un braccialetto elettronicocaviglia e ha consegnato il passaporto. Al commissariato di polizia ci era arrivato due ore prima, alle 7.30 del mattino. Giacca scura e maglioncino azzurro, l’andatura forse più pesante del normale, forse no. In mano ha dei libri, qualcuno dice sia un diario. In realtà si tratta di due biografie. La prima è di Elia ...