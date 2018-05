È morto John Totalbiscuit Bain | uno degli youtuber più apprezzati e

Esule russo trovato morto a Londra : la polizia indaga per omicidio. Johnson accusa Putin per la spia avvelenata : Aperto un fascicolo per omicidio sulla morte a Londra di Nikolai Glushkov, ex socio dell'oligarca anti-Putin Boris Berezovski, anch’egli morto in circostanze non ancora chiarite. Il decesso sarebbe avvenuto per soffocamento, a causa di una qualche forma di «pressione sul collo»...