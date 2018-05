“È lei la compagna di Giuseppe Conte” Giovane | bellissima e molto nota

Esce in acquascooter con la compagna e la figlia di lei . Tre morti : mamma e bimba erano abbracciate in mare : Appartengono alla compagna di 31 anni e alla figlia di due anni dell'imprenditore originario di Mondragone (Caserta), Pierluigi Iacobucci, i due cadaveri trovati abbracciati oggi nelle acque di...

Esce in mare in acquascooter con la compagna e la figlia di lei . Tre morti - le donne ritrovate oggi in mare a Terracina : Si sono definiti con le ore i dettagli del giallo di Terracina . Il 32enne Pierluigi Iacobucci risiedeva con la madre a Mondragone (Caserta). Il suo corpo è stato ritrovato giovedì...

Napoli - picchia la compagna incinta per gelosia : lei perde il bimbo : Non era la prima volta che la picchiava. Solo due settimane fa la sua compagna andò in ospedale per farsi medicare ma non raccontò cosa le era davvero successo. Ieri sera, l'ennesima aggressione dagli ...