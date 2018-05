Due Mari WineFest terza edizione | arte ed enogastronomia

Commosso addio a Marina e Ludovica Bimbi cantano Arisa Le Due famiglie si abbracciano : Centinaia di persone ai funerali a Pescara di Marina Angrilli , 51 anni, e della figlia Ludovica , di 10, uccise da Fausto Filippone domenica 20 maggio. Gremita la chiesa di Cristo Re, che non riesce ...

Roma - paga Due killer per uccidere il marito : la vittima è il procuratore sportivo Mineo : IL PROCESSO Il piano c'era, mancavano i killer. E andavano assoldati, con soldi, tanti soldi, anche con la promessa di settantamila euro in contanti. Una imprenditrice Romana non si sarebbe fatta ...

Brescia - Mariano Pellegrini ucciso da figlio adottivo/ Accoltellato a Fiesse : numerosi i litigi tra i Due : Brescia, il figlio adottivo accoltella e uccide il padre 74enne a Fiesse: le ultime notizie di oggi, mistero sul luogo del delitto e sul movente.

Il Capitano Maria - gli ultimi Due episodi in onda 21 e 22 maggio : anticipazioni terza puntata : Dopo l’esordio boom con oltre 7 milioni di telespettatori, lunedì 21 maggio in prima serata su Rai1 va in onda la terza puntata de Il Capitano Maria, la nuova serie tv in quattro puntate con Vanessa Incontrada nei panni della protagonista. La Rai ha scelto di sfruttare l’onda degli ascolti che dire positivi è dir poco per accostare gli ultimi due episodi, che vanno in onda in due giorni consecutivi: il terzo appunto lunedì 21 ...

Milly Carlucci - Ballando fa ascolti da record : vinto anche l'ultimo Duello contro Amici di Maria De Filippi : Quest'anno Milly Carlucci è come Cenerentola. In più di un' occasione si è permessa il lusso di superare la sua rivale di sempre, la signora del sabato sera, Maria De Filippi. anche la signora Fascino-...

Giovanni Ciacci a Domenica Live : "Sono fidanzato con Due uomini ma mi sposerò con un principe! Valeria Marini è una seconda sorella" : Giovanni Ciacci è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live, il contenitore Domenicale in onda su Canale 5.Lo stylist di Detto Fatto ed ex concorrente e finalista della tredicesima edizione di Ballando con le Stelle ha esordito, "stroncando" in toto il matrimonio del principe Harry e dell'ex attrice statunitense Meghan Markle:prosegui la letturaGiovanni Ciacci a Domenica Live: "Sono fidanzato con due ...

Nuovo album di Massimo Ranieri - l’annuncio e il Duetto con Al Bano in Rose Rosse da Maria De Filippi (video) : Uscirà prossimamente un Nuovo album di Massimo Ranieri, un disco in studio con cui l'interprete, attore e showman partenopeo si rimetterà in gioco dopo una serie di raccolte dedicate alla tradizione napoletana. Ospite della terzultima puntata di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale5 il 19 maggio, Ranieri ha esordito cantando Perdere l’amore per accompagnare la ballerina Lauren nella prima prova della finale ballo, per poi tornare in ...

Video del Duetto di J-Ax con Einar e Carmen - Maria Salvador con dedica alla De Filippi : Il Video del duetto di J-Ax con Einar e Carmen ad Amici di Maria De Filippi è disponibile alla fine di questo post. Un doppio duetto con ospite al serale di Amici di Maria De Filippi. Nel corso della settima puntata, a cantare con i concorrenti del team bianco e del team blu sono i due rapper di Newtopia: Fedez e J-Ax. Mentre Fedez canta Cigno Nero con Emma e Biondo, per la squadra bianca, il duetto di J-Ax coinvolge il team blu. Sono Einar ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Alexander Zverev raggiunge Rafael Nadal in finale! Marin Cilic ko in Due set : Continua il periodo magico del tedesco Alexander Zverev in questo 2018. Il n.3 del mondo conquista un’altra finale di un Masters1000, dopo Miami e Madrid, e Roma è per lui ancora una volta magica. Secondo atto conclusivo consecutivo per lui (vittoria nel 2017) al Foro Italico dopo aver superato in due set (7-6 7-5) il n.5 del ranking Marin Cilic. Un incontro in cui il talento di “Sascha” si è visto ad intermittenza ma è stato ...

Video del Duetto rap di Al Bano e Romina da Maria De Filippi contro il circo mediatico (e Maurizio Costanzo?) : Dopo le polemiche di questa settimana in seguito alla partecipazione a L'Intervista di Costanzo, Al Bano e Romina da Maria De Filippi ospiti nella semifinale di Amici del 19 maggio hanno approfittato della prima serata di Canale5 per lanciare un'invettiva contro il circo mediatico televisivo che in nome degli ascolti e dello share passa sopra tutto e tutti. La coppia protagonista di una reunion che ormai dura da qualche anno, sempre al centro ...

Torino - bidella d'asilo picchia e maltratta il marito : chiesta la condanna a Due anni e 8 mesi : La donna, italiana, tornava a casa ubriaca e aggrediva il consorte romeno e le figlie. Lui si rifugiava in cantina

Comiso - candidata Maria Rita Schembari designa Due assessori : Anche la candidata a sindaco di Comiso Maria Rita Schembari ha presentato le liste che la sosterranno verso la corsa alla poltrona di sindaco

La Spezia - Due anziani morti in auto : omicidio-suicidio?/ Tragedia a Deiva Marina forse per motivi di salute : La Spezia, due anziani morti in auto: omicidio-suicidio? Tragedia a Deiva Marina forse per motivi di salute. I due, 73 anni lei, 80 lui, sono stati ritrovati sul sedile posteriore dell'auto(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 21:49:00 GMT)