Droga al GF | tra accuse e smentite Ecco quello che sappiamo

Tragedia Chieti - bimba caduta dal viadotto senza nemmeno urlare : forse Drogata dal padre : L'omicida Fausto Filippone ha spiegato al mediatore che era stato colpito da un trauma 15 mesi fa. E ora si indaga su tutta la vita della coppia di Pescara con l'obiettivo di fare chiarezza su una Tragedia che ha ancora molti punti da chiarire. E spunta l'ipotesi della trappola per mamma e figlia.Continua a leggere

A New York 25 ricoverati per overdose da K2 - la Droga che trasforma in “zombie” : K2, anche conosciuta come marijuana sintetica, continua a provocare decine di casi di overdose a New York, dove è estremamente diffusa a causa del suo bassissimo prezzo: spesso per una dose sono sufficienti appena cinque dollari.Continua a leggere

Ostra : Droga e armi in casa - arrestato 26enne : Il giovane che vive ad Ostra nella provincia di Ancona, da tempo era attivo nel mondo dello spaccio di stupefacenti ed era stato attenzionato dagli investigatori della Squadra Mobile in una delle sue ...

Yenny e Andres e la rinascita di Comuna 13 - favela colombiana di Escobar : "Con la nostra scuola calcio abbiamo salvato i bimbi dalla Droga" : Alla fine dell'allenamento sul campo restano solo le impronte. Scarpe di bambini affondate nel fango dove prima c'erano proiettili e sangue. L'acqua che scorre tra i ciuffi d'erba e le buche disegna le traiettorie dei gol: tre per parte. Ai lati delle porte bianche, i sacchi di sabbia segnano il confine: fuori le luci di Medellin, dentro i fari gialli dei lampioni accompagnano i ragazzini negli spogliatoi. Un centinaio di pettorine verdi e nere ...

Gianpaolo Tarantini/ Condannato per cessione di Droga : i misteri tra escort e festini (Un giorno in Pretura) : Gianpaolo Tarantini, Condannato dalla Cassazione per la cessione di droga. La storia tra festini con le escort a tanti misteri che non sono ancora stati risolti. (Un giorno in Pretura). Gianpaolo Tarantini è stato Condannato in via definitiva lo scorso marzo dalla Cassazione, che ha confermato le accuse per cessione di droga. Dieci anni dopo l'inizio dell'iter processuale sui famosi coca-party che sarebbero avvenuti nella residenza sarda di ...

Operazione antiDroga a Modica : sequestrati oltre 4 chili di Droga : Una vasta Operazione antidroga a Modica ha portato all'arresto di dieci persone e al sequestro di oltre 4 chili di droga.

Omicidio in strada : uccide l'amico dopo una serata di alcol e Droga : Una lite, dopo una serata trascorsa tra alcol e cocaina. Poi l'Omicidio. Un ragazzo di ventidue anni è stato ucciso in strada a Milano con due fendenti all'addome e la polizia ha arrestato un suo amico, di sei anni...

Milano - 21enne ucciso in strada dopo una serata di alcol e Droga. Arrestato un amico : Hanno trascorso la serata insieme a Milano, bevendo alcol e assumendo cocaina. Poi fra i due è scoppiata una lite, terminata con la morte di William Lorini, 21 anni. Secondo la ricostruzione della polizia, il giovane è stato ucciso con due coltellate all’addome dall’amico di sei anni più grande, Marco Villa, per cause ancora da chiarire. L’uomo è stato Arrestato. Come riporta Milano Today, i due giovani sono amici e titolari ...

Turista Drogata e stuprata - cinque donne per incastrare la banda : di Luigi Sannino NAPOLI. «Voglio sottolineare il grande lavoro d'equipe, sintetizzato alla perfezione dalla procura di Torre Annunziata, che ha portato a questo risultato. Ma aggiungo che ammiro molto ...

“Così l’ha ridotta la Droga “ - le strazianti foto della studentessa morta a 24 anni : La sorella della 24enne Lucy White ha deciso di pubblicare le strazianti foto della giovane in ospedale per mettere in guardia gli altri sui pericoli delle droghe e nella speranza che altri giovani capiscono il pericolo a cui vanno incontro.Continua a leggere

Crotone - traffico di Droga : 21 arresti : 5.55 Dall'alba, i Carabinieri di Crotone stanno eseguendo in vari comuni della provincia un ordine di custodia nei confronti di 21 indagati. Sarebbero responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti, ricettazione di un giubbotto antiproiettile provento di furto a un istituto di vigilanza. Eseguiti 8 arresti in flagranza e il ...

Milano : segnalazione via app YouPol - 4 arresti e un chilo di Droga sequestrata : Milano, 14 mag. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano quattro giovani di 19 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ha sequestrato un chilogrammo di droga a seguito di una segnalazione tramite l’applicazione YouPol della polizia di Stato. Inoltre una ragazza di 18

Spaccio di Droga nel Salento : due operazioni tra Nardò e Carmiano e scattano le manette - : Giro di vite sullo Spaccio di droga in provincia di Lecce. Nel corso della giornata di ieri, infatti, i Carabinieri salentini hanno proceduto all'arresto di due uomini, entrambi accusati del reato di ...