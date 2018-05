Dopo Visco | Conte vede Salvini e Di Maio Nel pomeriggio potrebbe recarsi al Colle  

Bancari in progresso Dopo considerazioni Visco : Bancari in progresso: l'indice FTSE Italia Banche segna +0,8%, l'EURO STOXX Banks +0,5%. Nella lectio magistralis tenuta ieri per la celebrazione del trentennale della Facoltà di Economia di Roma Tor Vergata, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ha affermato che, pur permanendo alcune debolezze, la crisi del sistema Bancario italiano è superata e che si prospetta ...