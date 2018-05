Don' t Starve Mega Pack - recensione

eurogamer

: Don't Starve Mega Pack: di più non potete proprio chiedere. #recensione - Eurogamer_it : Don't Starve Mega Pack: di più non potete proprio chiedere. #recensione - beautybyalice_ : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - RuggeriCristina : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Ansia, tensione, panico, frustrazione. Sono solo una piccola parte, a volte persino la minima, delle emozioni regalate e profuse copiosamente da ogni singola partita a Don't, indie game che, oggi come oggi, non ha bisogno di troppe presentazioni. Titolo di punta di un'allora giovanissima PlayStation 4, la creatura di Klei Entertainment ha dato forza e vigore ad un genere, quello dei survival, che si stava facendo strada soprattutto su PC. Per chi non lo sapesse, parliamo di una serie di titoli adatti solo a chi possiede nervi d'acciaio, a loro agio nel gestire situazioni disperate, in cui le risorse scarseggiano e gli obiettivi da raggiungere sono chiaramente ed evidentemente molto al di là delle possibilità e abilità dell'avatar.Don't, in particolar modo e meglio di altri congeneri, fondeva magistralmente elementi tipici di un RPG al crafting, a meccaniche più ...