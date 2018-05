Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 | Malago «Lunedì nuova puntata | serve il coraggio di

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - situazione in stallo. Minoranza blocca risoluzione MediaPro : La maggioranza e' contro MediaPro ma, alla luce dei quorum, la Minoranza blocca la risoluzione del contratto. Regna sempre lo stallo nella Lega Serie A che, dopo una notte di riflessioni, alle 8.15 del mattino si e' di nuovo riunita in assemblea per mettere ai voti la fine del rapporto con gli spagnoli, ma la delibera non e' passata, come nella convulsa riunione di ieri. Questa volta non per uno ma due voti. È immutata la spaccatura, le ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Non votata risoluzione con MediaPro. Rinvio assemblea a lunedì : Nuovo Rinvio dell'assemblea della Lega Serie A chiamata a decidere se continuare o meno a dare fiducia agli spagnoli di Mediapro sui Diritti televisivi. Le 17 società di Serie A chiamate a votare per la risoluzione del contratto con l'operatore spagnolo hanno deciso di aggiornarsi a lunedì, dopo che solo 10 squadre (5 gli astenuti, tra i quali il Genoa che ieri si era schierato contro la società spagnola, e Lazio e Chievo ...

Diritti tv Serie A - Mediapro pronta a versare 186 milioni : gli aggiornamenti : Diritti tv Serie A – Sono giorni importanti per la questione dei Diritti tv, la holding di controllo di Mediapro sta valutando la possibilità di versare ulteriori 186 milioni di euro alla Lega Calcio a garanzia dell’aggiudicazione dei Diritti televisivi della Serie A per il triennio 2018-2019, l’intenzione è quella di dare seguito al contratto. In caso contrario, prevista una nuova votazione sulla delibera per risolvere il ...

Diritti tv - quel pasticciaccio brutto di via Rossellini : Malagò perde - Mediapro all’angolo - Sky in agguato - povera Serie A : Fumata nera, come le facce di Giovanni Malagò e Gaetano Miccichè, commissario e presidente della Lega calcio che ancora non riesce a decidere nulla. La Serie A non rompe definitivamente con Mediapro, gli spagnoli che hanno vinto l’asta ma non hanno presentato le garanzie, e neppure torna con la coda fra le gambe da Sky, la pay-tv che sta facendo una guerra spietata a tutti gli altri competitor pur di mantenere l’esclusiva sul calcio italiano: i ...

Diritti tv - Lega Serie A boccia risoluzione contratto con Mediapro/ Lunedì nuova assemblea : cosa succede ora : Diritti tv, Lega Serie A boccia risoluzione contratto con Mediapro: Lunedì nuova assemblea. cosa succede ora: dalla trattativa privata con Sky al rischio tribunale con gli spagnoli(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:35:00 GMT)

Calcio : ripresa assemblea Lega Serie A - oggi si decide su Diritti tv (2) : Milano, 23 mag. (AdnKronos) – Alla riunione, iniziata intorno alle 8.30, oltre al presidente della ‘Confidustria del Calcio’ Gaetano Miccichè e al commissario straordinario della Lega Giovanni Malagò, sono intervenuti gli esponenti di 16 club. E’ assente, al momento, la rappresentanza della Lazio. La Lega ieri aveva richiesto il parere Legale scritto del professor Toffoletto, incaricato di seguire la questione, ...

Calcio : ripresa assemblea Lega Serie A - oggi si decide su Diritti tv : Milano, 23 mag. (AdnKronos) – E’ ripresa questa mattina presto l’assemblea della Lega Serie A di Calcio nella sede milanese di via Rosellini. Al centro della discussione, stamane, la questione sui diritti tv: i 17 club della massima Serie – le tre squadre retrocesse non possono esprimersi sulla materia – dovranno decidere se accettare la proposta di Mediapro oppure interrompere il contratto con la società spagnola. ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro appesa ad un voto. Garanzie insufficientì ma stop non passa : È appeso a un voto il contratto fra la Lega Serie A e MediaPro, e stamani alle 8.15 i club si riuniranno per deliberare nuovamente sulla risoluzione del rapporto con gli spagnoli, che hanno vinto il bando per rivendere da intermediari i Diritti tv del campionato per oltre 3 miliardi nei prossimi 3 anni. È l'esito di una convulsa assemblea, che dopo oltre cinque ore e discussioni infuocate, ha effettuato due votazioni sui Diritti ...

Mediapro sonda il fondo Elliott sui Diritti tv della Serie A : I colloqui non sarebbero destinati ad avere seguito, considerato l'impegno del fondo in altre importanti partite sul mercato italiano.

Serie A - Malagò : 'Mi aspetto maggior condivisione nelle scelte - anche sui Diritti tv' : ... Giovanni Malagò, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'evento '#BeAlive, il grande gioco dello sport'. Malagò nel pomeriggio parteciperà a Milano all'assemblea di Lega in cui si ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - oggi assemblea al bivio. Fidarsi o meno di MediaPro? : È atteso stamani a Milano il socio di Mediapro Jaume Roures, che incontrerà i club di Serie A, impegnati nel pomeriggio nell'assemblea chiamata a decidere se confermare la fiducia o dichiarare inadempiente il gruppo spagnolo che ha un contratto da oltre 3 miliardi di euro in 3 anni per rivendere i Diritti tv del campionato. Lo si apprende da fonti vicine a Mediapro che, anziché presentare la fideiussione da 1,2 miliardi di ...

Diritti tv Serie B - ecco perchè tutto può cambiare : sarà rivoluzione? : La Serie B è un campionato [VIDEO] sempre più to e che vanta molti sportivi affezionati. Negli ultimi anni, il campionato cadetto ha fatto registrare una media spettatori in leggero calo, ma allo stesso tempo un aumento di appassionati che hanno to il campionato in televisione i Diritti per il triennio che si sta concludendo erano di Sky. Soffermandoci sulla media spettatori, negli ultimi 3 anni si è passati dai 7.161 spettatori in media per ...