Diretta RaiPlay del Giro d’Italia 2018 del 25 maggio - link streaming via app e computer con la cima Coppi : Per gli appassionati di ciclismo la Diretta RaiPlay del Giro d'Italia con la diciannovesima tappa di oggi 25 maggio è davvero imperdibile per almeno due motivi. Intanto la carovana rosa giungerà sulla ben nota cima Coppi e soprattutto la sfida odierna potrebbe segnare uno stravolgimento della classifica generale, soprattutto nelle prime tre posizioni. Nella tappa di ieri con arrivo a Prato Nevoso, la maglia rosa Simon Yates ha avuto qualche ...

Diretta Rai Eurovision 2018 del 12 maggio : streaming e replica finale via RaiPlay e computer : A caccia della Diretta Rai Eurovision 2018? La finale della kermesse musicale europea è servita in questo sabato di metà maggio: come non perdersi lo streaming via app o computer o anche la replica dello stesso show se fuori casa e senza un televisore a portata di mano ?Niente panico, le possibilità sono molteplici e per tutti i gusti. Come è già noto a tutti i nostri rappresentanti Ermal Meta e Fabrizio Moro con il brano vincitore di Sanremo ...