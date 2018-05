Diesel lancia al Wired Next Fest The Capsule | contro le riunioni troppo lunghe

wired

(Di venerdì 25 maggio 2018) Sapevate che il 50% del tempo passato in riunione è tempo buttato? Lo dimostrano recenti ricerche ed è proprio per questo che un’azienda comeha deciso di precorrere come al solito i tempi e di invertire la tendenza con la sua nuova campagna di comunicazione chiamata The. All’inaugurazione del2018 a Milano, questo 25 maggio, il brand di moda mostra in anteprima il prototipo della sua capsula salva-tempo. Come si vede nel video qui sopra, Theè un vero e proprio spazio ideato per mantenere leil più brevi possibili (massimo 15 minuti): ma mano che il tempo sul timer passa, infatti, nella stanza iniziano a succedere cose imprevedibili e alquanto scomode. Tutto per rendere più stringati ed efficaci i meeting, perché meno tempo si perde più lo si può dedicare a ciò che veramente si vuole fare. Questo concetto è in effetti ben ...