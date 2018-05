Di Maio : “I nomi li farà il premier” : Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Non voglio parlare di nomi perché queste sono prerogative del presidente Conte e del presidente della Repubblica”. Così Luigi Di Maio, allontanandosi da Montecitorio al termine dell’incontro con il premier incaricato Giuseppe Conte e il leader della Lega Matteo Salvini. “Non commento retroscena perché di retroscena si tratta”, aggiunge il leader del M5S, rispondendo a chi gli ...

Di Maio : "I nomi li farà il premier" : "Non voglio parlare di nomi perché queste sono prerogative del presidente Conte e del presidente della Repubblica". Così Luigi Di Maio , allontanandosi da Montecitorio al termine dell'incontro con il ...

GOVERNO - PREMIER CONTE VEDE DI Maio E SALVINI/ Totoministri Lega-M5s - oggi i nomi : "Al Colle? Vedremo" : GOVERNO M5s-Lega, Totoministri del PREMIER CONTE: oggi, venerdì 25 maggio 2018, l'elenco. Matteo SALVINI e Luigi Di MAIO presenti, Paolo Savona all'economia?(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 13:08:00 GMT)

Salvini e Di Maio insistono su Savona all'economia. È la casella più importante : E questo sarebbe anche il vero scoglio su cui il Quirinale non sembra disposto a dare il via libera -

Di Maio : i nomi dei ministri li decidono Conte e Mattarella : Roma, 24 mag. , askanews, Tocca al capo dello Stato e al presidente del consiglio incaricato definire la squadra dei ministri, lo ha assicurato il capo politico M5s Luigi Di Maio, al termine dell'...

Paolo Savona ministro dell'Economia - guerra tra Mattarella e Di Maio e Salvini : 'Inammissibili diktat dai partiti' : ... spiegano fonti vicine al presidente Sergio Mattarella , non c'è un problema di veti sulle nomine dei ministri , nello specifico, quella di Savona all' Economia , , ma in realtà la questione da ...

Governo M5s-Lega - consultazioni premier Conte/ Totoministri - Savona all'Economia? Di Maio e Salvini allineati : Governo Lega-M5s, Totoministri del premier Giuseppe Conte: ultime notizie e consultazioni oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 14:47:00 GMT)

Di Maio : «Savona tra i nomi per il Tesoro - parola al Colle». Berlusconi e Renzi : no fiducia : I leader di Forza Italia e Partito democratico bocciano il governo in gestazione. Per Berlusconi preoccupano le scelte sulla giustizia, per Renzi comunque durerà poco

Di Maio - Savona? E' fra nomi della Lega : Così il capo politico del M5S Luigi Di Maio risponde aicronisti a Montecitorio che gli chiedono se per il ministerodell'Economia sia ancora in corsa il professor Savona.

Governo - Di Maio : "Savona è fra i nomi" : 12.36 "Con Salvini e La Lega siamo perfettamente allineati. E' chiaro che adesso c'è il lavoro che passa tra il presidente incaricato e il Quirinale. Stiamo cercando i migliori profili per riuscire a portare questo Paese al cambiamento: tra i nomi c'è sicuramente quello del professor Savona". Così il capo politico del M5s risponde ai cronisti a Montecitorio che gli chiedono se per il ministero dell'economia sia ancora in corsa il professor ...

