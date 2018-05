Devil May Cry 5 sarà svelato all' E3 2018?

Devil May Cry : sconti fino al 75% per la serie su Steam : Anche se non abbiamo novità sull'attesissimo Devil May Cry V, quelle che riportiamo sono comunque ottime notizie per tutti i fan della famosa saga.Infatti, su Steam sono comparse interessantissime offerte che riguardano la serie di Devil May Cry. Sulla piattaforma di Valve è possibile acquistare i vari titoli della saga con sconti che arrivano fino al 75%.Nelle promozioni rientrano Devil May Cry HD Collection, scontato del 33% e DmC: Devil May ...

La prima patch di Devil May Cry HD Collection è ora disponibile : Devil May Cry HD Collection, la raccolta che include Devil May Cry e i sequel, Devil May Cry 2 e Devil May Cry 3: Dante's Awakening - Special Edition, è stata resa disponibile dallo scorso 13 marzo su PS4, Xbox One e PC.Come probabilmente saprete, gli utenti PC abbonati al servizio Twitch Prime hanno ottenuto l'accesso al primo capitolo della Collection in anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale, ma furono riscontrati subito dei ...

Devil May Cry HD Collection Recensione - i demoni piangono su PS4 e Xbox One : La serie di Devil May Cry può essere annoverata, a pieno titolo, tra le più importanti in assoluto dell’intero panorama videoludico. Vera e propria pietra miliare del genere action, di cui rappresenta un capostipite imprescindibile insieme ad altri fulgidi esempi come Bayonetta (verso la cui deriva, in termini di gameplay, DmC si è ispirato parecchio) o anche God of War. Non è un caso se il franchise è sopravvissuto fino alla storia più recente, ...

Devil May Cry HD Collection : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo il debutto su Playstation 2 nel lontano 2001, Devil May Cry nel corso degli anni è diventa una delle serie firmate Capcom più amate dai videogiocatori. Nella scorsa generazione di console abbiamo avuto occasione di mettere le mani sulla trilogia in HD, ed oggi a distanza di anni arriva anche su PC, PS4 e Xbox One. Sarà all’altezza della nuova generazione? Scopriamolo insieme con la nostra Recensione. Devil ...