Decathlon | Cairoli con i big di Gotzis

fidal

: #atletica Torino - Prove Multiple #JP2018 ???? nel #decathlon senior l'azzurro Simone Cairoli dopo 3 prove 2193 punti… - atleticaitalia : #atletica Torino - Prove Multiple #JP2018 ???? nel #decathlon senior l'azzurro Simone Cairoli dopo 3 prove 2193 punti… - angelnolimits : Sabato 19 e domenica 20 maggio allo Stadio Primo Nebiolo in palio i titoli Juniores e Promesse di decathlon ed epat… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Sabato 26 e domenica 27 maggio, dopo il record personale dell'anno scorso, l'azzurro torna al meeting austriaco che schiera molti dei migliori specialisti al mondo Nel tempio delle prove multiple, un anno dopo. L'azzurro Simonesarà in gara nelsabato 26 e domenica 27 maggio all' Hypo-Meeting di, in Austria, che presenta al via ...