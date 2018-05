Deborah Chiesa Chi è la tennista trentina qualificata al Roland Garros 2018

Il primo Slam di Deborah Chiesa : La prima volta non si scorda mai. Deborah Chiesa ha superato le qualificazioni del Roland Garros 2018 e farà il suo esordio nel main draw di un Grande Slam. La trentina, classe 1996, ha superato la ...

Roland Garros 2018 : entrano nel tabellone principale Francesca Schiavone e Deborah Chiesa : Altre due italiane entrano nel tabellone principale del Roland Garros: a Sara Errani e Camila Giorgi si aggiungono Deborah Chiesa e Francesca Schiavone, che ora attendono di conoscere i nomi delle loro avversarie nel primo turno. Non cela fa Martina Trevisan, che si fa rimontare e battere proprio quando la vittoria sembrava essere a portata di mano. La Leonessa batte la russa Evgeniya Rodina, numero 10 del seeding cadetto, in un’ora esatta ...

Roland Garros 2018 : nelle qualificazioni femminili avanti Francesca Schiavone - Martina Trevisan e Deborah Chiesa : Tre su tre: nelle qualificazioni femminili del Roland Garros tutte le azzurre impegnate oggi nel secondo turno staccano il pass per il terzo e decisivo step, che assegna 12 posti nel main draw. Francesca Schiavone affronterà l’uzbeka Sabina Sharipova, Martina Trevisan sfiderà la statunitense Grace Min, mentre Deborah Chiesa se la vedrà con l’olandese Arantxa Rus, numero 3 del seeding cadetto. Schiavone elimina in un’ora e 22 ...

Roland Garros 2018 - Qualificazioni tabellone femminile : Deborah Chiesa e Francesca Schiavone accedono al 2° turno. Eliminata Paolini : Si è conclusa la tornata odierna di incontri validi per le Qualificazioni al tabellone femminile principale del Roland Garros 2018. Due vittorie ed una sconfitta il bilancio dell’Italia. A sorridere sono state Deborah Chiesa e l’infinita Francesca Schiavone. La n.163 WTA si è imposta contro l’australiana Priscilla Hon (n.183 del mondo) con il punteggio di 0-6 6-2 6-4. Una prima frazione da dimenticare per la nostra portacolori ...

Fed Cup 2018 : Italia-Belgio 0-4. Jasmine Paolini e Deborah Chiesa vengono superate in doppio da Elise Mertens e Kirsten Flipkens : Cappotto completo: a Genova il Belgio vince anche il doppio, ormai ininfluente nella sfida di per l’accesso al Gruppo Mondiale della Fed Cup, e chiude la due giorni ligure sul 4-0. Nell’ultimo incontro in programma Elise Mertens e Kirsten Flipkens hanno battuto Jasmine Paolini e Deborah Chiesa con un netto 6-1 6-4 in appena 56 minuti di gioco. Nel primo set c’è battaglia soltanto fino all’1-1, poi le belghe prendono in ...

Fed Cup 2018 - Italia-Belgio : Jasmine Paolini e Deborah Chiesa - una crescita che procede troppo a rilento : L’Italia si prepara a vivere il playoff contro il Belgio per tornare nel World Group di Fed Cup. Servirà una grande impresa alla squadra azzurra, visto che la capitana Tathiana Garbin ha scelto, quasi obbligatoriamente, un gruppo davvero molto giovane e con la sola Sara Errani costretta a far da guida alle sue compagne. Tra le convocate ci sono Jasmine Paolini e Deborah Chiesa, due ragazze dal quale ci si aspettava una maggior crescita in ...