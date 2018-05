De Rossi e gli obiettivi della Roma | spodestare la Juventus!

Roma - De Rossi : "Vogliamo lo scudetto. Sono ancora legato a Spalletti" : "Vogliamo togliere lo scudetto dal petto della Juventus". Sulla carta il pRossimo sarà l'ultimo anno di contratto di Daniele De Rossi. Se sarà davvero così lo dirà il tempo, ma intanto ai canali della ...

Flat tax - parla l'economista ex Pd Nicola Rossi : 'Va bene l'aliquota unica - evitare l'errore degli 80 euro' : L'introduzione della Flat tax, fortemente voluta dalla Lega, trova un nuovo sostenitore nell'economista Nicola Rossi , un passato da parlamentare Pds e poi Pd, oggi nel Cda dell' Istituto Bruno Leoni .

Panchine Serie A - ecco tutti gli allenatori della pRossima stagione squadra per squadra [FOTO] : 1/20 Atalanta ...

Sci alpino – Mondiali di Are 2019 - ufficializzati gli orari della pRossima rassegna iridata : Ufficiali anche gli orari dei Mondiali di Are 2019: undici titoli in palio dal 4 al 17 febbraio A distanza di qualche settimana dall’ufficializzazione delle date di gara, il Comitato organizzatore dei Mondiali di Are 2019 ha reso noto anche gli orari della prossima rassegna iridata. In palio undici titoli (discesa, supergigante, gigante, slalom, combinata maschile e femminile e team event), lungo un periodo spalmato su quattordici giorni. ...

Sci di fondo - stabilito il programma delle gare che assegneranno le medaglie ai pRossimi Mondiali di Seefeld 2019 : Il programma dei Mondiali di Seefeld 2019 di sci di fondo, dodici medaglie in palio da giovedì 21 febbraio a domenica 3 marzo E’ stato stabilito il programma delle gare di sci di fondo che assegneranno le medaglie iridate a Seefeld 2019. Si comincia mercoledì 20 febbraio con le qualificazioni delle gare sulla distanza, si chiude domenica 3 marzo 2019 con la 50 km a tecnica libera maschile. I titoli da assegnare sono complessivamente ...

La Memoria degli Ultimi : il film documentario di Samuele Rossi dedicato ai partigiani : ... il festival che sabato 26 e domenica 27 maggio terrà banco nell'Area Medicea di Seravezza con ospiti, incontri, presentazioni di libri, spettacoli. Nove eventi in due giorni, quasi tutti ad ingresso ...

Suburra La Serie in onda su Rai2 il pRossimo autunno? I primi dettagli sulla programmazione : In questi giorni gli occhi di tutti sono puntati sulle riprese della seconda stagione di Suburra La Serie mentre la Rai si prepara a mettere insieme la programmazione del prossimo autunno con una sorpresa importante. Chi conosce la Serie Netflix, la prima italiana arrivata sulla piattaforma, sa bene che dietro la produzione c'era ancora lo zampino della Rai e che questo avrebbe significato un passaggio in chiaro proprio sulla tv ...

Panchina Lazio - sciolti gli ultimi dubbi per la pRossima stagione : Panchina Lazio – La Lazio ha disputato una stagione veramente entusiasmante, nonostante la mancata qualificazione in Champions League il giudizio non può che essere positivo. Il presidente Lotito adesso sta programmando la prossima stagione con l’obiettivo di migliorare l’ultimo piazzamento, sciolti gli ultimi dubbi sulla Panchina: sarà ancora Simone Inzaghi l’allenatore della prossima stagione. Il tecnico era in corsa ...

Michael Pachter : Sony vincerà questa generazione e la pRossima - a patto che dia ai fan quello che vogliono : In un certo senso, si potrebbe sostenere che le lotte di Microsoft in questa generazione non sono poi così dissimili dalle lotte che Sony ha dovuto affrontare con PlayStation 3 nella prima metà della generazione precedente, ma dove Sony è riuscita a cambiare le cose con PS3 in modo spettacolare, portando a un nuovo slancio che ha permesso loro di raggiungere Xbox 360 e di lanciare PS4 da una posizione di forza, Microsoft non è stata in grado di ...

Panchina Cagliari - sorpresa per la pRossima stagione : ecco il tecnico in pole come sostituto di Diego Lopez : Panchina Cagliari – stagione non entusiasmante in casa Cagliari, il club sardo ha raggiunto la salvezza ma con grande difficoltà e con il brivido dell’ultima partita. Non ha entusiasmato il tecnico Diego Lopez, per questo motivo le strade si stanno per separare nonostante l’obiettivo conquistato. Per quanto riguarda il sostituto non mancano le sorprese, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ Giulini ha avuto i ...

VASCO Rossi - CLAUDIO GOLINELLI RICOVERATO PER MALORE/ Come sta il Gallo? Tutti gli ‘stop’ del bassista : VASCO ROSSI, RICOVERATO il bassista CLAUDIO GOLINELLI: MALORE nel corso delle prove a Udine per il 'Gallo', che salterà le prime date del nuovo tour del Blasco(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 17:40:00 GMT)

Chi è Giuseppe Conte - il pRossimo presidente del Consiglio : Giurista, professore di diritto privato, è un tecnico vicino al M5S e gradito anche a Matteo Salvini

Chi è Giuseppe Conte - il probabile pRossimo Presidente del Consiglio Video : A 70 giorni dal voto le forze politiche risultate vincitrici dalle Elezioni politiche del 4 marzo dovrebbero essere finalmente riuscite a definire 'in toto' l'assetto del nuovo governo [Video]. Al termine delle consultazioni tenutesi questo pomeriggio, Luigi Di Maio ha annunciato all'Ansa di aver indicato nel professor Giuseppe Conte la persona indicata dal Movimento Cinquestelle e dalla Lega quale Presidente del Consiglio. Lo stesso Matteo ...

