Dati personali online | entra in vigore regolamento Ue su tutela

Privacy - entra in vigore il Regolamento europeo per la protezione dei Dati personali. Il controllo ritorna nelle mani dei cittadini : Già da alcuni giorni in tanti ricevono decine di mail con oggetto 'Aggiornamento Privacy'. Di che si tratta? È il giro di vite dell'Unione europea a tutela della Privacy che riporta il controllo dei propri dati personali nelle mani dei cittadini europei.In vigore dalla mezzanotte di venerdì 25 maggio, il Regolamento generale per la protezione dei dati (Gdpr) - che dovrà essere applicato anche dai 'big' di Internet da ...

Privacy - gigantesca voragine nel portale delle imprese : chiunque può scaricare 6 milioni di Dati personali – VIDEO : I clienti delle Fs potranno lamentarsi di persona con chi le amministra, basta seguire l’indirizzo e citofonare “Mazzoncini”. Idem quelli di Amsa e A2a e di multinazionali come Sky, Ikea, Siemens, Edison, Suzuki, Toyota e Luxottica. Qualche buontempone potrà suonare il campanello di Casaleggio, De Benedetti e Montezemolo o attaccarsi a quello del politico paracadutato ai vertici di società pubbliche. Il servizio è gratuito e privo di rischi, ...

Privacy - in vigore la direttiva sulla protezione dei Dati personali : Teleborsa, - L'utilizzo dei dati personali sta per subire una piccola rivoluzione. Entra infatti in vigore oggi, 25 maggio 2018, la direttiva GDPR , General Data Protection Regulation, , il ...

Una fuga di Dati personali rivela la posizione di qualsiasi telefono negli USA : Sembra essere accaduto l'ennesimo caso di fuga di dati personali, questa volta in riferimento a LocationSmart, un'azienda di monitoraggio di dati riguardanti la posizione in tempo reale sul web! L'articolo Una fuga di dati personali rivela la posizione di qualsiasi telefono negli USA proviene da TuttoAndroid.

Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i Dati personali : Il tuo PC è troppo lento? Improvvisamente ha smesso di funzionare correttamente? In molti casi puoi risparmiare tempo e fatica (dal cercare a tutti i costi una causa) reinstallando da zero Windows, avendo cura di non perdere i dati personali salvati nelle cartelle utente del sistema. In questa guida troverai Come ripristinare o reinstallare Windows […] Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali

Privacy e sicurezza dei Dati personali? La soluzione si chiama MorphCast®! : "A differenza dello streaming video lineare, MorphCast® viene montato in tempo reale nel browser. L'URL di un MorphCast® può essere condivisa rapidamente e facilmente sui social network, chat, spazi ...

Mark Zuckerberg annuncia "Clear history" - il nuovo strumento di Facebook per proteggere i Dati personali : Un nuovo sistema di protezione della privacy su Facebook chiamato "Clear history". Lo ha annunciato Mark Zuckerberg alla conferenza annuale degli sviluppatori della social media company, dove ha anche ammesso che "non aveva risposte abbastanza chiare" riguardo al controllo dei dati personali, durante la sua recente interrogazione di fronte al Congresso.Il CEO ha annunciato il nuovo tool, descrivendolo in un post come un "semplice controllo per ...

Palermo : regolamento Dati personali - workshop Confcommercio : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) – “Il Nuovo regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali entrerà definitivamente in vigore il 25 maggio prossimo, ma le aziende cosa stanno facendo? Hanno tutte le informazioni e gli elementi per definire un piano degli adempimenti corretti ed esaustivi? C’è molta confusione sul mercato e gli stessi operatori dicono cose diverse”. Così, Confcommercio Palermo con Assintel che ha ...

iPhone iPad iPod Cancellare definitivamente tutti i Dati personali : Se avete un iPhone iPad iPod e avete la necessità di cancellarli completamente non affidatevi ai metodi tradiozionali in quanto, con i software giusti, sarà sempre possibile recuperare le informazioni contenute al suo interno.

Privacy - cosa fare in caso di violazione dei Dati personali : Manca poco più di un mese all’entrata in vigore del GDPR, dopo aver analizzato la figura del DPO, oggi ci occupiamo del comportamento da tenere da parte del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali in caso di violazione, sulla base della nuova normativa UE. In caso di violazione dei dati personali il responsabile del trattamento deve informare il titolare “senza ingiustificato ritardo” successivamente all’avvenuta ...

Tutela dei Dati personali - l’Europa diventa il punto di riferimento globale : Decine di milioni di persone hanno seguito in diretta le due audizioni di Mark Zuckerberg. E hanno condiviso con milioni di altre le impressioni, le critiche, gli apprezzamenti e le ironie sulle risposte del fondatore di Facebook a senatori e deputati americani. Anch'io ho letto e scritto post e tweet, e ho scorso su Instagram le foto degli eventi di Washington.Non ho saputo resistere alla tentazione di fare qualche screenshot della all-news ...