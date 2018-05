Darmian-Perin per l' ItalJuve | nuovo contatto con il Genoa

Marotta 'Perin e Darmian da Juventus'. Ma il riscatto di Douglas Costa blocca i grandi colpi : TORINO - Trattative reali, suggestioni e fantamercato: Giuseppe Marotta mette ordine dopo il passaggio del tornado di voci, nato lunedì in occasione dell'incontro tra la dirigenza bianconera e Max ...

Marotta e il mercato della Juve : "Milinkovic costa troppo - Emre Can tra 10 giorni". Sì a Perin-Darmian : "Douglas costa verrà riscattato e rimarrà, come anche Mandzukic e Higuain". Tentativo per il rinnovo di Alex Sandro