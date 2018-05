Dalla diagnosi alla scelta di condividere sui social la malattia del figlio | Elena

Mariah Carey : svela di soffrire di disordine bipolare - dopo 17 anni Dalla diagnosi : Per la primissima volta, Mariah Carey ha detto a People di soffrire di disordine bipolare, contro cui lotta dal 2001. I’m grateful to be sharing this part of my journey with you. @mrjesscagle @people Un post condiviso da Mariah Carey (@MariahCarey) in data: Apr 11, 2018 at 3:58 PDT In quell’anno, la cantante venne ricoverata per un esaurimento fisico e mentale e, all’ospedale, le diagnosticarono il disordine ...