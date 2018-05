Dal punto di Conte all' inchiesta manipulitista spagnola Di cosa parlare

Vela – Campionato Europeo 470 2018 - Berta/Caruso chiudono ad un punto Dal podio : Al Campionato Europeo 470 2018 di Vela Berta/Caruso chiudono ad un punto dal podio e tra gli uomini Ferrari/Calabrò brillano in Medal e chiudono all’ottavo posto Il Campionato Europeo 2018 della classe 470 si è chiuso oggi a Burgas in Bulgaria con le due Medal Race riservate ai primi 10 classificati, dopo le qualificazioni terminate ieri. Due gli equipaggi italiani impegnati nella prova a punteggio doppio: Elena Berta e Bianca Caruso (GS ...

In Provincia " Il punto sulla legge 180 a quarant'anni Dalla sua promulgazione. Perugia antesignana nell'assistenza ai malati : Mismetti: "Necessario riportare al centro del dibattito il tema della salute mentale" , UMWEB, Perugia, - "Si parla a giusto titolo di Trieste, ma si dimentica che Perugia e la sua Provincia hanno ...

Salvini : «Siamo al tratto finale». Di Maio : «Contratto punto chiave». Vertice serale - no all'uscita Dall'euro : È durato circa due ore il Vertice serale tra M5S e Lega sul tema governo. Il leader dei Cinquestelle ha parlato subito dopo la conclusione del summit: «Il punto nevralgico è...

Salvini : «Siamo al tratto finale». Di Maio : «Contratto punto chiave». Vertice serale - no all'uscita Dall'euro : È durato circa due ore il Vertice serale tra M5S e Lega sul tema governo. Il leader dei Cinquestelle ha parlato subito dopo la conclusione del summit: «Il punto nevralgico è...

Di Maio : «Contratto punto nevralgico - i nomi vengono dopo. Ora coraggio». M5S-Lega : non c'è l'uscita Dall'euro : È durato circa due ore il vertice serale tra M5S e Lega sul tema governo. Il leader leghista ha parlato subito dopo la conclusione del summit: «Il punto nevralgico è il...

Di Maio : 'Contratto punto nevralgico - i nomi vengono dopo. Ora coraggio'. M5S-Lega : non c'è l'uscita Dall'euro : ... sottolineando come, ad esempio, 'non si capisce perché dobbiamo continuare ad accogliere mezzo mondo'. Intanto il Quirinale precisa che nessun 'veto o diniego sul professor Sapelli' è venuto dal ...

Di Maio : «Contratto punto nevralgico - i nomi vengono dopo. Ora coraggio». M5S-Lega : non c'è l'uscita Dall'euro : È durato circa due ore il vertice serale tra M5S e Lega sul tema governo. Il leader leghista ha parlato subito dopo la conclusione del summit: «Il punto nevralgico è il...

[Il punto] L'azzardo di Salvini a pochi mesi Dall'addio di Draghi e del suo ombrello protettivo : "O riesco a dare vita a un Governo che ridiscute i vincoli esterni con l'Europa oppure è un libro dei sogni: non voglio prendere in giro nessuno". Non ha usato giri di parole Matteo Salvini al termine ...

Nuovo punto vendita per le Farmacie comunali : la struttura di via Senese sarà gestita Dalla partecipata : ... Giacomo Cerboni : ' Dieci anni fa " spiega si era presentata una situazione analoga e l'amministrazione comunale in carica optò per una gestione in economia , e quindi in proprio, del punto vendita. ...

Volley - Champions League 2018 : Civitanova accarezza l’impresa - a un punto Dalla storia. Zenit Kazan leggendario - Campione d’Europa : Civitanova ha fatto tremare gli Dei della pallavolo, ha messo in seria difficoltà gli Invincibili, ha sognato l’impresa ma dopo 140 minuti di battaglia campale si è dovuta arrendere nella Finale della Champions League 2018 di Volley maschile. Lo Zenit Kazan ha vinto per 3-2 (29-27; 18-25; 23-25; 25-23; 17-15) e si è così laureato Campione d’Europa per la quarta volta consecutiva, impresa mai riuscita a nessuno nella storia di questa ...

Il presidente del Portogallo ha messo il veto su una legge che avrebbe reso più facile il cambio di genere Dal punto di vista legale : Il presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa ha messo il veto su una legge che avrebbe reso più facile il cambio di genere dal punto di vista legale. Se la nuova legge fosse entrata in vigore avrebbe permesso a The post Il presidente del Portogallo ha messo il veto su una legge che avrebbe reso più facile il cambio di genere dal punto di vista legale appeared first on Il Post.

Iran : l’uscita di Trump Dall’accordo nucleare - spiegata punto per punto : E adesso, cosa accadrà sull’Iran? Adesso si tratta di capire come avverrà il ritorno delle sanzioni economiche americane. Come valutare i tanti, potenziali effetti collaterali della...

Iran : l’uscita di Trump Dall’accordo nucleare - spiegato punto per punto : New York - E adesso, cosa accadrà sull'Iran? Adesso si tratta di capire come avverrà il ritorno delle sanzioni economiche americane. Come valutare i tanti, potenziali effetti...

L’uscita di Trump Dall’accordo iraniano - punto per punto : New York - E adesso, cosa accadrà sull'Iran? Adesso si tratta di capire come avverrà il ritorno delle sanzioni economiche americane. Come valutare i tanti, potenziali effetti...