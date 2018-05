Da The Rock a John Cena | i wrestler sono i nuovi eroi

Nessuno provi a fermare The Rock! Ecco il nuovo trailer di Skyscraper - anche in italiano - Best Movie : Durante un viaggio in Cina, però, si troverà intrappolato nel più alto edificio del mondo assieme alla propria famiglia; va anche tutto benissimo, peccato solo che in giro ci siano dei ...

The Raunchies a Leggo : «Con noi il rock vince» : di Claudio Fabretti Inseparabili, nel segno del rock. The Raunchies, la band che ha vinto il contest Contatto diretto, è soprattutto un gruppo di amici, che si conoscono fin dall'infanzia: 'Veniamo ...

The Wrestler : The Rock - ex campione WWE : Ma probabilmente l'uomo che ha fatto il salto maggiore è Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock , che al momento è semplicemente una delle più grandi stelle del mondo del cinema. Getty The ...

INFRARED MARTEDì 24 APRILE ESCE The end of my beginning Il nuovo singolo della rock band : Oggi , MARTEDì 24 APRILE , sarà disponibile in digital download, sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica "The end of my beginning", nuovo singolo degli INFRARED , rock band milanese capitanata da Tania Tiozzo . Il brano sarà accompagnato da un video clip ...

Rockstar presenta ufficialmente la Grand Theft Auto V Premium Online Edition : Qualche minuto fa Rockstar ha presentato ufficialmente la Grand Theft Auto V: Premium Online Edition, un'edizione nuova di zecca per GTA V che include il gioco base, GTA Online e l'esclusivo Criminal Enterprise Starter Pack, che permetterà ai giocatori di godere di una grossa scorciatoia per avviare al meglio il suo impero del crimine su GTA Online.Il Criminal Enterprise Starter Pack permette infatti di accedere ai contenuti più popolari ed ...

The Rock : il video di Under Armour con Dwayne Johnson : Se vuoi, puoi: è il potere magico di WILL, del duro lavoro, dell’impegno e della tenacia, della forza di volontà al cuore della nuova campagna di allenamento globale di Under Armour. Will Finds A Way, riusciremo a raggiungere il massimo delle prestazioni, un po’ come ha fatto The Rock quando, crollato il sogno di diventare un giocatore professionista di football americano, ha lavorato più duramente di tutti per trovare una nuova ...

Team Francesco Renga / I concorrenti al knockout : tra pop e hard rock (The Voice of Italy 2018) : Dodici concorrenti compongono il Team di Francesco Renga, una squadra ricca di talenti pop, che strizzano l'occhio allo stile hard rock. (The Voice of Italy 2018)(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:03:00 GMT)

Rampage - ennesimo film cucito addosso a The Rock - ma va bene così : Ci deve evidentemente essere un film della Asylum dietro Rampage. La Asylum è la casa di produzione diventata nota con la serie Sharknado che regolarmente sforna film a budget inesistenti, destinati al mercato televisivo o home video, che se non copiano grandi blockbuster (come fanno Transmorphers, Paranormal Entity o Atlantic Rim) fanno scontrare mostri giganti in pessima computer grafica. film come Megashark vs Giant Octopus o Two Headed Shark ...

Enjoy The Void dopo un'anteprima streaming in esclusiva su RockON esce l'album omonimo d'esordio della band alternative rock di Sapri. : l'album l'album omonimo, "Enjoy the Void", dopo un'anteprima streaming in esclusiva su rockON, è stato pubblicato il 26.03.2018. Il singolo+videoclip che ha anticipato l'uscita dell'album è "Our ...

Faida The Rock-Vin Diesel - Fast & Furious 9/ Dwayne Johnson lascia la saga? La verità dell’ex wrestler : Faida The Rock-Vin Diesel, Fast & Furious 9, Dwayne Johnson lascia la saga? La verità dell’ex wrestler. L’attore di origini samoane è uscito allo scoperto nelle scorse ore(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 14:45:00 GMT)

DWAYNE JOHNSON - The Rock : “ERO DEPRESSO - PIANGEVO SEMPRE”/ “Ero arrivato al punto che non volevo fare nulla" : DWAYNE JOHNSON, The ROCK: “Ero DEPRESSO, PIANGEVO sempre. Mia madre provò a suicidarsi, ecco come la salvai”. Le ultime notizie sull'attore americano, star di Jumanji: Welcome To The Jungle (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 20:30:00 GMT)

Dwayne Johnson - The Rock : “Ero depresso - piangevo sempre”/ “Ho rischiato il suicidio” : un sogno in frantumi : Dwayne Johnson, The Rock: “Ero depresso, piangevo sempre. Mia madre provò a suicidarsi, ecco come la salvai”. Le ultime notizie sull'attore americano, star di Jumanji: Welcome To The Jungle (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 16:30:00 GMT)

Se «The Rock» racconta di essere fragile : «La depressione non fa discriminazioni» : Uno dei fisici più muscolosi del cinema, quasi due metri d’altezza, cachet da capogiro (65 milioni di dollari e mezzo solo nel 2016 a film). I numeri di Dwayne Johnson, 45 anni e un passato da wrestler, gli sono valsi il soprannome di The Rock/La Roccia. Ma l’ex lottatore, come tutti, non è immune dalle crepe. Le ha raccontate per la prima volta al quotidiano britannico Express, rivivendo l’adolescenza travagliata e ...