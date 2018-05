Da Giugno 4 nuovi canali Serie Tv Premium arrivano sul bouquet Sky

Xbox Game Pass : 6 i nuovi giochi di Giugno - tra cui The Technomancer e Wasteland 2 : Solo una settimana ci separa dall'inizio di giugno, e Microsoft ha recentemente rivelato quali saranno i prossimi videogiochi che saranno inseriti nella libreria dell'Xbox Game Pass il prossimo mese.I nuovi titoli saranno 6, e tra le tante famose produzioni degli ultimi anni come The Technomancer, Wasteland 2: Director's Cut e MotoGP 17 spicca Next Up Hero, che farà il proprio debutto su Xbox One direttamente nella libreria del Pass. Ecco la ...

Papa Francesco ha annunciato che nominerà 14 nuovi cardinali alla fine di Giugno : In occasione della domenica di Pentecoste, Papa Francesco ha annunciato che il 29 giugno nominerà 14 nuovi cardinali. Tra i sacerdoti scelti per le nomine, 11 hanno meno di ottant’anni e per questa ragione in caso di morte del Papa The post Papa Francesco ha annunciato che nominerà 14 nuovi cardinali alla fine di giugno appeared first on Il Post.

Nuovi concerti di Rkomi nel 2018 - al via Io in terra Summer Tour il 1° Giugno : Sono stati annunciati Nuovi concerti di Rkomi nel 2018. L’Io in terra Tour riprenderà il prossimo 1° giugno per una nuova serie di eventi che si terranno nei prossimi mesi in tutta la penisola. La leg estiva del Tour 2018 di Rkomi riparte da Salice Terme per proseguire tra festival, club e Summer arena per tutta la stagione con eventi live da nord a sud. Il 1° giugno, Rkomi è atteso a Salice Terme per proseguire a Montegiorgio (FM) il 2 ...