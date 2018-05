Cyberpunk 2077 godrà di una campagna promozionale colossale | più grande di quella di The

Cyberpunk 2077 proporrà "combattimenti memorabili" e "scontri sia action che stealth" : Con l'E3 che si avvicina a grandi passi molti fan di Cyberpunk 2077 e di CD Projekt RED non vedono l'ora di scoprire nuove informazioni e dettagli di un progetto tanto atteso quanto misterioso.Al di là del pochissimo materiale condiviso dalla software house polacca tutto ciò che sappiamo deriva da rumor e da vie traverse come gli annunci di lavoro postati dalla compagnia salita alla ribalta grazie al lavoro sulla saga di The Witcher. Proprio un ...

Il team di Cyberpunk 2077 racconta come ha gestito la fuga di notizie di un anno fa : L'anno scorso CD Projekt RED ha affrontato seri problemi relativi a una violazione della sicurezza che ha coinvolto il furto di informazioni su Cyberpunk 2077, il nuovo videogioco in sviluppo presso i creatori di The Witcher. A quel tempo non vi è stata alcuna risposta da parte della società per confermare eventuali provvedimenti. Ora, apprendiamo ciò che ha davvero fatto la compagnia un anno fa. Durante una riunione ordinaria con gli ...

Un tuffo nell'universo di Cyberpunk 2077 - articolo : Recentemente CD Projekt RED ha confermato la sua presenza all'E3 2018, scatenando un prevedibile uragano di hype tra i fan dell'epopea di The Witcher. Nonostante le altissime aspettative che stanno caratterizzando la fase di sviluppo di Cyberpunk 2077, fino a questo momento abbiamo ricevuto pochissime informazioni riguardo l'effettivo contenuto del nuovo RPG fantascientifico. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di immergerci ...

Il sito dell'E3 2018 confermerebbe la presenza di un GDR targato CD Projekt RED : È arrivato il momento di Cyberpunk 2077? : CD Projekt RED sarà presente all'E3 2018, questa non è certamente una novità, in quanto la compagnia aveva già confermato la sua presenza alla fiera già tempo fa. I responsabili dell'apprezzata serie di The Witcher sono al lavoro sull'attesissimo Cyberpunk 2077, come già saprete e, in molti, si chiedono quando potremo vedere finalmente il gioco in azione.Molto probabilmente Cyberpunk 2077 riusciremo a vederlo proprio al prossimo E3. Stando a ...

Cyberpunk 2077 permetterà ai giocatori di andare sulla luna? : Cyberpunk 2077 è in sviluppo da anni, ma sappiamo ancora molto poco sull'ambizioso RPG open world di CD Projekt RED. Tuttavia, nuove indiscrezioni avrebbero potenzialmente rivelato una delle aree che i giocatori saranno in grado di esplorare nel gioco... che a quanto pare sarà "spaziale". Secondo GamePressure, che cita una fonte interna al team di sviluppo che per adesso rimane anonima, Cyberpunk 2077 permetterà ai giocatori di viaggiare ...

L'arrivo di Cyberpunk 2077 potrebbe essere più vicino di quanto ci aspettiamo : Uno dei titoli più attesi dai giocatori è, senza dubbio, Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED, ovvero i responsabili dell'acclamato The Witcher 3. Del gioco si è vociferato moltissimo ma, al momento, non è stata comunicata alcuna data di lancio precisa, inoltre, sembra che l'attesissimo titolo potrebbe vedere la luce sull'attuale generazione di console e anche sulla prossima.Come dicevamo, per ora non sono emerse notizie ufficiali sulla data di ...

Uscita Cyberpunk 2077 prima del previsto? I nuovi dettagli : Cyberpunk 2077 potrebbe uscire a breve. Grazie ad un report finanziario si intuisce che la data di Uscita del gioco potrebbe essere molto vicina. Il report è stato realizzato dal consiglio di amministrazione di CD Projekt Red e si apprende che lo studio polacco non pagherà i dividendi ai portatori di interessi per l’attuale anno fiscale. Tutto questo quindi potrebbe significare che la data di Uscita di Cyberpunk 2077 sia imminente. Ricordiamo ...

Nuovi dettagli sullo sviluppo di Cyberpunk 2077 e conferme per un imminente trailer : Cyberpunk 2077 è almeno in parte una delle incognite di questa generazione di console. Un gioco attesissimo dopo il successo di The Witcher 3 ma allo stesso tempo un titolo che non è mai stato mostrato in dettaglio e che spinge molti a pensare che possa uscire su PS5 e sulla prossima Xbox piuttosto che nel corso dell'attuale generazione.In attesa di un E3 2018 che potrebbe rivelarsi molto importante per il progetto, arrivano nuove informazioni ...

A che punto è lo sviluppo di Cyberpunk 2077? Indizi da un annuncio : Spuntano dalla Rete alcuni aggiornamenti riguardanti la produzione di Cyberpunk 2077, nuovo videogioco RPG attualmente in sviluppo presso il team di CD Projekt RED: la software house polacca ha infatti pubblicato un nuovo annuncio di lavoro nel quale possiamo ricavare qualche Indizio circa lo stato dei lavori sull'attesa produzione. Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 stanno cercando, attualmente, un "3D Generalist" in grado di realizzare ...

Microsoft potrebbe essere in possesso dei diritti promozionali di giochi come Cyberpunk 2077 - Borderlands 3 - Battlefield V e Anthem : La notizia che vi riportiamo proviene da Rectify Gaming e, nel caso venisse confermata, Microsoft si sarebbe assicurata una grandissima visibilità per Xbox: stando a quanto riportato dal sito, il colosso di Redmond sarebbe ora in possesso dei diritti promozionali di attesissimi giochi come Cyperpunk 2077, Borderlands 3, Battlefield V, Anthem e altri.La notizia è riportata anche su ResetEra e sarebbe stata confermata dal noto analista di mercato ...

The Witcher 4 nel 2021? Nuovo RPG da CD Project Red - non è Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red starebbe lavorando alla realizzazione di un Nuovo RPG Tripla A che dovrebbe arrivare sul mercato entro il 2021: potrebbe essere The Witcher 4?. L’indiscrezione è saltata fuori grazie alla diffusione di un report finanziario, che ha svelato i risultati legati all’anno fiscale 2017. Per adesso però non ci sono ancora molte informazioni sul Nuovo progetto a cui starebbe lavorando lo sviluppatore. Sembra però che il Nuovo RPG sia ...

Tanti dettagli su Cyberpunk 2077 al 22 marzo - tra creazione del personaggio e gameplay : Durante un evento dedicato alla presentazione finanziaria dell'anno fiscale 2017, il presidente di CD Projekt RED Adam Kicinski ha svelato diversi dettagli su Cyberpunk 2077, il nuovo gioco di ruolo attualmente in sviluppo presso il team che ha dato vita alle avventure videoludiche della saga di The Witcher. Innanzitutto, Adam Kicinski non ha potuto fornire alcun indizio sulla data di uscita di Cyberpunk 2077: pressato dalle domande sulla ...

Cyberpunk 2077 sarà un titolo "molto avanzato" dal punto di vista tecnologico. Confermata la creazione del personaggio e la scelta delle classi : Durante la presentazione finanziaria dell'anno fiscale 2017 di CD Projekt, il presidente Adam Kiciński ha affermato che gli sarebbe "terribilmente" piaciuto dire qualcosa sul Cyberpunk 2077 e così, in realtà, è stato.Infatti, come riporta Dualshockers, Kiciński ha finito per parlare un po' dell'attesissimo titolo.Una società di analisi ha recentemente suggerito che il gioco potrebbe essere un progetto cross-gen che coinvolgerà le ...