Cultura Dal 16 al 24 giugno torna il festival Salerno Letteratura

Il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna a rischio - il divieto dalla Soprintendenza : “Chi sono? Nessun valore Culturale” : A rischio il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna, in programma in Piazza Maggiore il prossimo 12 giugno. Il "no" al concerto de Lo Stato Sociale a Bologna verrebbe dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, che al momento vorrebbe bloccare l'organizzazione dell'evento musicale. A rendere nota la notizia, il primo cittadino bolognese Virginio Merola a margine del consiglio comunale, che ha riferito le volontà della ... : Ailde Lo, in programma in Piazza Maggiore il prossimo 12 giugno. Il "no" alde Loverrebbearcheologia, belle arti e paesaggio, che al momento vorrebbe bloccare l'organizzazione dell'evento musicale. A rendere nota la notizia, il primo cittadino bolognese Virginio Merola a margine del consiglio comunale, che ha riferito le volontà della ...

TV - Rai3 : EstOvest” - dal turismo in Albania al festival della Cultura mitteleuropea in Friuli : L’aumento dei camion provenienti dall’est Europa sulle nostre strade ha messo in ginocchio l’autotrasporto italiano. “EstOvest“, la rubrica della Tgr sull’Europa centrale, orientale e balcanica, in onda domenica alle 11.05 su Rai3, apre la puntata con le speranze dei camionisti italiani, che chiedono maggiori tutele per l’intero settore. In Albania è in forte crescita il numero dei turisti, che ... : L’aumento dei camion provenienti dall’est Europa sulle nostre strade ha messo in ginocchio l’autotrasporto italiano. “EstOvest“, la rubricaTgr sull’Europa centrale, orientale e balcanica, in onda domenica alle 11.05 su, apre la puntata con le speranze dei camionisti italiani, che chiedono maggiori tutele per l’intero settore. Inè in forte crescita il numero dei turisti, che ...

Dal 17 Maggio Focus - canale gratuito Mediaset dedicato alla divulgazione Culturale : Giovedì 17 Maggio, al numero 35 del telecomando, iniziano le trasmissioni di Focus, nuovo canale gratuito Mediaset interamente dedicato alla divulgazione culturale. Focus - versione televisiva del magazine più letto d’Italia, edito dal Gruppo Mondadori -, metterà a fuoco temi legati a scienza, natura, ambiente, animali, tecnologia, storia e at... : Giovedì 17, al numero 35 del telecomando, iniziano le trasmissioni di, nuovointeramente- versione televisiva del magazine più letto d’Italia, edito dal Gruppo Mondadori -, metterà a fuoco temi legati a scienza, natura, ambiente, animali, tecnologia, storia e at...

Castello di Carlo V a Crotone - la senatrice Corrado (M5s) : il progetto di restauro non è stato giudicato valido dal Ministero dei beni Culturali : Anche in quest’altra occasione i milioni disponibili per il restauro del Castello Carlo V non sono spendibili, almeno nell’immediato, in : Anche in quest’altra occasione i milioni disponibili per ildelV non sono spendibili, almeno nell’immediato, in

Dal bullismo al femminicidio - sport e istituzioni in campo contro la 'Cultura del non rispetto' : Felice Mariani, Presidente del Comitato Organizzatore, e numerose personalità del mondo della politica e delle istituzioni come l'Assessore allo sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini ... : Felice Mariani, Presidente del Comitato Organizzatore, e numerose personalità del mondo della politica e dellecome l'Assessore allo, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini ...

'Dieta Mediterranea - stile di vita tra scienza - Cultura - innovazione e tradizione' : l'evento promosso dal club Unesco di Foggia : "Dieta Mediterranea, stile di vita tra scienza, cultura, innovazione e tradizione'. Il 17 maggio presso la Camera di Commercio di Foggia un convegno promosso dal club per l'Unesco di Foggia, con il patrocinio della FICLU , Federazione ... : "Dietaditra. Il 17 maggio presso la Camera di Commercio diun convegnodalper l'di, con il patrocinio della FICLU , Federazione ...