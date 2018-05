Cristiana Capotondi | rivoluzione totale Attrice amatissima ha dato una svolta

caffeinamagazine

: Tod's, due borse firmate Cristiana Capotondi per San Patrignano - francaferriQN : Tod's, due borse firmate Cristiana Capotondi per San Patrignano - Stefigno : Le borse disegnate da Cristiana Capotondi per Tod's, realizzate a San Patrignano - Iosonolagomma : RT @1haribo: ogni volta che vedo Cristiana Capotondi vengo preso dal morbo di Massimo Boldi e inizio a urlare ME LA CIULA verso la tv -

(Di venerdì 25 maggio 2018) È tra le giovani attrici più amate in Italia,37 anni romana, ha esordito nel cinema nel 1995. Da allora sono passati molti anni, ma la sua stella non sie è mai eclissata. Nel 2018 la sua ultima prova artistica nel film Nome di donna di Marco Tullio Giordana. Ma la bellissima interprete non si ferma qui, infatti la recitazione non è affatto il suo unico talento. Nelle ultime ore si è mostrata in una nuova e inedita versione, dando prova del fatto di essere anche una bravissima stilista. È infatti diventata protagonista di un progetto molto particolare e interessante. In collaborazione con i ragazzi della Comunità di San Patrignano e del brand Tod’s, ha firmato una esclusiva collezione di borse. Esatto, la protagonista di Notte prima degli esami hail via a un nuovo capitolo della sua carriera che questa volta la vede impegnata nel sociale. A ...