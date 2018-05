Cristiana Capotondi debutta nella moda | festa di stile per la sua linea di borse

Amiche da morire Cristiana Capotondi - Claudia Gerini e Sabrina Impacciatore stasera su Rai 1 : Il programma può essere visto anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it . Amiche da morire : cast e personaggi Le protagonisti del film sono Gilda , Claudia Gerini , , Olivia , ...

Cristiana Capotondi : "Molestie? Combattere il sensazionalismo" : Nel suo ultimo film Cristiana Capotondi interpreta Nina, una donna delle pulizie che decide di ribellarsi alle molestie del proprio datore di lavoro. Non sta in silenzio, come fatto dalle colleghe, ma ...