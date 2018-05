eurogamer

: Creed: Rise To Glory, arriva su PlayStation VR un titolo dedicato alla boxe #CreedRiseToGlory - Eurogamer_it : Creed: Rise To Glory, arriva su PlayStation VR un titolo dedicato alla boxe #CreedRiseToGlory - thepyramidcafe : Creed Rise to Glory arriverà su PlayStation VR in autunno -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Lo sviluppatore Survios ha annunciato l'arrivo ditodirealtà virtuale, il gioco sarà infatti giocabile perVR riporta VRfocus..Indossato il visore, entreremo sul ring e potremo provare in prima persona l'allenamento del leggendario Rocky Balboa in questo coinvolgentesportivo.Potremo infatti allenarci con un giovane Rocky Balboa, personaggio ben diverso dal burbero Rocky allenatore. Saremo calati nei panni di Adonis, e vivremo il nostro viaggio da clandestini a campioni sotto i riflettori. Combatteremo corpo a corpo con la realtà virtuale scontri sul ring avvincenti, in un gioco che si concentra sulla modalità carriera ma senza tralasciare l'aspetto del ring.Read more…