Costa Rica | ucciso imprenditore italiano

Agguato fuori dall’ambasciata - imprenditore italiano ucciso in Costa Rica : aveva 36 anni : Salvatore Ponzo, 36 anni, era il titolare di un'azienda che esportava frutta tropicale in Europa. Mercoledì è stato colpito a morte mentre si trovava a San José. Con lui anche la fidanzata, una 26enne ecuadoregna, rimasta ferita gravemente. I killer hanno sparato alla coppia da una moto.Continua a leggere

Costa Rica - genovese ucciso in strada : Salvatore Ponzo, esportatore di ananas, era all’estero per affari. Gravissima la fidanzata ecuadoriana, resta il mistero sul movente. È morto così l’imprenditore genovese Salvatore Ponzo, 36 anni, che si divideva fra l’Italia e il Costa Rica, dove con la sua “Tierra Nuestra Latina” esportava ananas e altri prodotti ortofrutticoli verso l’Europa. --Insieme a lui si trovava la fidanzata ecuadoriana, Toaquiza Lopez, 26 anni, ferita e ora ...

La soprano Rosaria Buscemi in Costa Rica per omaggiare Rossini : ... flauto; Antonio Arcuri, clarinetto; Massimo Celiberto, corno; Alessandro Vuono, piano " con i quali dal 2010 Rosaria Buscemi porta l'eccellenza della musica classica italiana nel mondo su invito di ...

Costarica - trovato morto romano sparito : 20.24 E' stato ritrovato morto Stefano Calandrelli, l'italiano 51enne residente da 24 anni a San José in Costarica, scomparso nella regione da una settimana. Il suo corpo è stato trovato dalla polizia locale sotto il ponte del fiume Sucio, sull'autostrada Braulio Carrillo (San José-Limon). Probabilmente è stato ucciso da malviventi che lo hanno sequestrato e rapinato. Per la sua scomparsa sono stati arrestati 3 uomini e due donne, trovati in ...

Costarica. Trovato il corpo del romano scomparso : Costarica. Trovato il corpo del romano scomparso – Arrestati tre uomini e due donne – Il romano Stefano Calandrelli, scomparso da una settimana in Costarica, è morto. Il corpo è stato Trovato dalla polizia locale, secondo quanto riferisce il quotidiano locale La Nacion, sotto il ponte del fiume Sucio, sull’autostrada Braulio Carrillo (San José – Limón). Probabilmente è stato ucciso da malviventi che lo hanno sequestrato e ...

Romano scomparso in Costarica : Romano scomparso in Costarica – Da martedì non si hanno più notizie di un cittadino italiano, Stefano Calandrelli, Romano, residente da 24 anni a San Josè in Costarica. Doveva andare a prendere il figlio Marco Fabrizio, 10 anni, all’uscita dalla scuola ma non si è presentato. Non era mai successo, l’uomo era sempre puntuale. La scuola ha avvertito la mamma del bambino, separata dal Calandrelli, che ha preso il bambino e ha dato l’allarme ...

