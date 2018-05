Costa Rica - italiano freddato in un agguato : Genova, 25 mag. (AdnKronos) – Un imprenditore genovese, Salvatore Ponzo, 36 anni, è stato ucciso in Costa Rica, in un agguato scattato davanti all’ambasciata italiana. A quanto riporta ‘Il Secolo XIX’, l’uomo – che con la sua azienda ‘Tierra Nuestra Latina” esportava ananas e altri prodotti ortofrutticoli verso l’Europa – era insieme alla fidanzata ecuadoriana, Toaquiza Lopez, 26 anni, ...

Costa Rica - genovese ucciso in strada : Salvatore Ponzo, esportatore di ananas, era all’estero per affari. Gravissima la fidanzata ecuadoriana, resta il mistero sul movente. È morto così l’imprenditore genovese Salvatore Ponzo, 36 anni, che si divideva fra l’Italia e il Costa Rica, dove con la sua “Tierra Nuestra Latina” esportava ananas e altri prodotti ortofrutticoli verso l’Europa. --Insieme a lui si trovava la fidanzata ecuadoriana, Toaquiza Lopez, 26 anni, ferita e ora ...

Costarica - trovato morto romano sparito : 20.24 E' stato ritrovato morto Stefano Calandrelli, l'italiano 51enne residente da 24 anni a San José in Costarica, scomparso nella regione da una settimana. Il suo corpo è stato trovato dalla polizia locale sotto il ponte del fiume Sucio, sull'autostrada Braulio Carrillo (San José-Limon). Probabilmente è stato ucciso da malviventi che lo hanno sequestrato e rapinato. Per la sua scomparsa sono stati arrestati 3 uomini e due donne, trovati in ...

