Corso di sopravvivenza per giovani mamme

Sos Corso di sopravvivenza alle chat di classe : aneddoti - comportamento e consigli per non venire sommersi di messaggi su WhatsApp : Basta poco per farsi sfuggire le cose di mano e in men che non si dica, già dai primi giorni di scuola, saremo sommersi di chat delle mamme, di classe, di sport, di catechismo e chi più ne ha più ne metta. Senza contare poi le chat parallele che apre la mamma separatista, quella che vuole parlare solo con chi ha figli maschi, quella che serve solo per chi fa merenda in quel bar e chi prende il caffè la mattina entro le ore 9. Poi che fai, non ...