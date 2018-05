Corsi e ricorsi La resistenza delle ex élites contro gli eletti

Scuola : aumenti netti di soli 50 euro. Soldi a giugno - prof pronti ai riCorsi : Un contratto atteso da oltre 10 anni e la busta paga che stenta ad aumentare. Per il personale della Scuola l'aumento potrebbe rivelarsi davvero magro: sono in arrivo poco più di 50...

Roma : Tar - respinti riCorsi su Castelverde : Roma – Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto le richieste di annullamento della Delibera n.33/17 approvata in Assemblea capitolina sul Piano di Zona B4 Castelverde garantendo il diritto all’abitare dei cittadini. Così in una nota l’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale. La Delibera di Aula riguarda la decadenza del diritto di superficie a seguito del fallimento della Società CEE, la riacquisizione al patrimonio ...

Serie C - tra riCorsi e penalizzazioni in arrivo : la classifica cambia ancora? Video : La situazione penalizzazioni in Serie C [Video] continua a far clamore. La settimana scorsa, dopo i deferimenti, sono arrivati altri punti di penalita' per diverse squadre della #Serie C: Arezzo girone A e Matera girone C le squadre più colpite dai provvedimenti con addirittura 6 punti di penalita' a testa. Adesso i toscani si trovano con un pesantissimo -15 in classifica, mentre i lucani sono a -9. Le #penalizzazioni arrivarono anche per ...

Inter-Juve - Corsi e riCorsi da Ronaldo fino ad Allegri : Dall'Inter all'Inter. Dove tutto è cominciato, adesso si può concludere. La grande nemica che ha aperto il ciclo straordinario dei sei scudetti, può mettere fine all'era da record della Signora. È un ...

Alfie - la Corte d'appello respinge i riCorsi di padre e madre : no al trasferimento in Italia : Per Tom Evans, il figlio 'si sta riprendendo'. In un video sul web spiega 'Ha avuto un calo, ma da guerriero lotta ancora'. Per la giudice della Corte di Appello il bimbo sta morendo

Pronostici Champions League/ Scommesse e quote - andata semifinali : Bayern Real Madrid - Corsi e riCorsi storici : Pronostici Champions League: quote e Scommesse per le partite d’andata delle semifinali. L’analisi e le favorite per Bayern-Real Madrid (oggi 25 aprile).(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 18:16:00 GMT)

Restituzione tasse Sisma - fra 48 ore - la decisione del TAR Abruzzo sui riCorsi presentati : L'Aquila - Si è tenuta oggi l'udienza davanti al Tar Abruzzo sul ricorso presentato da associazioni di categorie e imprese contro la Restituzione delle tasse sospese nel cratere del terremoto a circa 350 aziende e partite iva chiesta dalla Commissione Europea perché si tratta di aiuti di Stato. Entro due giorni si conoscerà il pronunciamento del Tar sul ricorso presentato da associazioni di categoria e imprese contro la ...

Restituzione tasse Sisma - fra 48 ore - la decisione del TAR Abruzzo sui riCorsi presentati : L'Aquila - Si è tenuta oggi l'udienza davanti al Tar Abruzzo sul ricorso presentato da associazioni di categorie e imprese contro la Restituzione delle tasse sospese nel cratere del terremoto a circa 350 aziende e partite iva chiesta dalla Commissione Europea perché si tratta di aiuti di Stato. Entro due giorni si conoscerà il pronunciamento del Tar sul ricorso presentato da associazioni di categoria e imprese contro la ...

Aeroporto Catullo di Verona tra riCorsi al Tar e turbolenze societarie : Si preannuncia un' assemblea molto animata alla società aeroportuale Catullo di Verona , che riunirà i soci mercoledì 18 aprile. Tra questi la Save , che è diventato il maggiore azionista e nei cui ...

SCIENZ@SCUOLA/ «Fare scienza» alla Secondaria di Primo Grado : un percorso di botanica verticale e riCorsivo : Un percorso di botanica verticale e ricorsivo nella Secondaria di Primo Grado. Osservare e sperimentare per scoprire di più sulla struttura e la funzione delle parti della pianta.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 09:11:00 GMT)

Consumatori - l'Ue lancia i riCorsi collettivi : che cosa cambia con la "class action europea" : Non ci sarà mai più, per intenderci, un altro Dieselgate, dove i Consumatori di tutta Europa sono stati ingannati sulle auto acquistate e poi non anno avuto a disposizione 'armi legali'...

Consumatori - l’Ue lancia riCorsi collettivi : Previste multe sino al 4% del fatturato annuo delle società. A portare avanti le azioni collettive potranno essere solo associazioni non a scopo di lucro, come quelle dei Consumatori.

Ue lancia riCorsi collettivi - mai più Dieselgate : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Pronti i riCorsi contro il nuovo contratto della scuola : "Dal 3 aprile sono disponibili le funzioni per presentare le domande di mobilità e purtroppo però il contratto riprende alcune parti dichiarate illegittime già dai Tribunali del lavoro rispetto al ...