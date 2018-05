Corruzione : prima notte in carcere per Montante : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) – prima notte in carcere per l’imprenditore Antonello Montante, l’ex Presidente degli industriali della Sicilia accusato di associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione che ieri è stato trasferito dai domiciliari al carcere. Secondo i magistrati della Dda di Caltanissetta, Montante dai domiciliari, nella sua villa di Serradifalco (Caltanissetta), avrebbe provato a inquinare le prove ...

Corruzione : prima notte in carcere per Montante : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) – prima notte in carcere per l’imprenditore Antonello Montante, l’ex Presidente degli industriali della Sicilia accusato di associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione che ieri è stato trasferito dai domiciliari al carcere. Secondo i magistrati della Dda di Caltanissetta, Montante dai domiciliari, nella sua villa di Serradifalco (Caltanissetta), avrebbe provato a inquinare le prove ...

Sei persone - tra cui quattro primari di ospedali - sono stati arrestati a Milano per un’inchiesta sulla Corruzione nella sanità : Sei persone, tra cui quattro primari, un dirigente e l’imprenditore accusato di averli corrotti, sono stati arrestati a Milano nel corso di un’inchiesta sulla corruzione nella sanità. Cinque di loro sono attualmente agli arresti domiciliari. sono due primari e il The post Sei persone, tra cui quattro primari di ospedali, sono stati arrestati a Milano per un’inchiesta sulla corruzione nella sanità appeared first on Il Post.

Tangenti negli ospedali milanesi. Quattro primari e un dirigente arrestati per Corruzione : Due primari dell'ospedale Pini di Milano, due del Galeazzi e un direttore sanitario sono stati posti agli arresti domiciliari e un imprenditore è finto in cella nell'ambito di un filone di indagine sulla sanità milanese coordinato dai procuratori aggiunti Eugenio Fusco e Letizia Mannella. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dal Nucleo di Polizia tributaria della Gdf. Le accuse sono di corruzione: i primari si ...

Danny Boyle - per la prima volta in tv con la serie Trust 'Potere - denaro - Corruzione' - TV/Radio - Spettacoli : Dagli eroinomani di Trainspotting agli eroismi di James Bond: un arco registico niente male per Danny Boyle, premio Oscar nel 2008 per The Millionaire , già autore di film cult come 127 ore e Steve ...