Corruzione in Spagna | Rajoy assediato dall' opposizione e dai suoi alleati Ciudadanos

SPAGNA - SCANDALO Corruzione : RAJOY “NO ELEZIONI ANTICIPATE”/ Psoe-Ciudadanos : accuse contro Popolari e calcoli : Caos in SPAGNA , mozione sfiducia socialisti contro premier RAJOY e contro il Governo: SCANDALO dei fondi neri nel Pp, dopo sentenza Gurtel, apre terremoto. Ciudadanos " ELEZIONI anticipate"(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:20:00 GMT)

Partito Popolare condannato in Spagna per Corruzione : Il caso chiaramente è al centro della cronaca spagnola ed europea e si è temuto per la tenuta del governo faticosamente raggiunto dopo mesi di trattative con un'intesa tra lo stesso Partito Popolare ...

Spagna - Partito Popolare condannato per Corruzione : 33 anni a ex tesoriere. Rajoy : “Casi vecchi e isolati - ma ci fanno male” : Il primo ministro Mariano Rajoy li ha definiti “vecchi casi isolati”, ma l’esito del processo sul caso “Gurtel“, uno dei tanti scandali di corruzione che ha coinvolto il Partito Popolare spagnolo negli ultimi anni, è davvero pesante: 351 anni di carcere per 29 dei 37 imputati per avere partecipato a una “efficace struttura di corruzione istituzionale”. Tra loro, la Audiencia Nacional di Madrid ha ...