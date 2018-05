Corruzione : arresto Montante - oggi interrogatori indagati Schifani ed Esposito : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) – Trasferta romana oggi per gli investigatori del caso Montante. Verranno interrogati gli indagati ‘eccellenti’ coinvolti nell’inchiesta che ha portato all’arresto dell’imprenditore siciliano che ieri sera è stato trasferito dai domiciliari al carcere su richiesta della Procura. oggi verranno sentiti nella Capitale l’ex Presidente del Senato, Renato Schifani, ma anche il ...

Corruzione : Grasso - arresto Montante? Un lutto vedere questi episodi : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – “E’ un vero e proprio lutto per tutti noi vedere questi episodi, sono episodi gravissimi che però non ci devono fare distruggere tutto quello che è la cultura dell’antimafia”. Così, l’ex Presidente del Senato Pietro Grasso commenta l’arresto dell’ex Presidente degli industriali in Sicilia Antonello Montante, fino a poco tempo fa un ‘paladini’ ...

Corruzione : arresto Montante - oggi l’interrogatorio : Palermo, 15 mag. (AdnKronos) – Verrà interrogato oggi pomeriggio a Caltanissetta l’imprenditore Antonello Montante, ex Presidente degli industriali siciliani ed ex responsabile Legalità di Confindustria nazionale, arrestato all’alba di ieri con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione. Secondo la Procura di Caltanissetta, che ha coordinato l’inchiesta condotta dalla Squadra mobile ...

Corruzione : arresto Montante - domani l'interrogatorio a Caltanissetta : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - Sarà interrogato domani pomeriggio a Caltanissetta l'imprenditore Antonello Montante, arrestato all'alba di oggi a Milano con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione. Il suo legale, l'avvocato Nino Caleca, di Palermo, non ha ancora incontrat

Corruzione : arresto Montante - trasferimenti per carabinieri e assunzioni per parenti : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - trasferimenti ai Servizi segreti, o in sedi prestigiose, e ancora assunzioni di mogli o amiche. C'è tutto questo nella rete di spionaggio che, secondo la Procura di Caltanissetta, avrebbe messo su l'imprenditore Antonello Montante, arrestato all'alba di oggi con l'accu

Corruzione : arresto Montante - in manette anche due poliziotti - un carabiniere e un finanziere : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) – Ci sono anche due poliziotti, un carabiniere e un finanziere tra le sei persone arrestate all’alba di oggi nell’ambito dell’indagine che ha portato ai domiciliari l’imprendtore Antonello Montante, ex Presidente di Confindustria Sicilia. Si tratta di un capocentro della Dia di Palermo poi trasferito ai Servizi segreti, un poliziotto in pensione, un sostituto commissario in servizio alla ...