Corona a Verissimo | la frecciata per la Moric e le parole su Belén

Corona acclamato a Verissimo : una donna si inginocchia per salutarlo : Appena entra nello studio bianco di Verissimo, viene assalito da un bagno di folla: urla, abbracci, baci. Addirittura una donna si inginocchia davanti al "santo" Fabrizio Corona. L'ex paparazzo torna nel salotto del sabato di Mediaset per la prima volta dopo la scarcerazione e, ad accoglierlo, il calore del pubblico, che, scomposto, cerca di raggiungere in tutti i modi la celebrità. Il video del momento è stato pubblicato ...

Verissimo anticipazioni : arriva Fabrizio Corona : Fabrizio Corona ospite nella prossima puntata di Verissimo Oggi sono andate in onda ben due puntate di Verissimo: una puntata speciale dedicata al matrimonio di Harry e Megan e la normale puntata pomeridiana, in cui ci sono stati diversi ospiti, tra i quali Ermal Meta, Luca Onestini, Raffaello Tonon, Paola Di Benedetto e la famosa attrice Monica Bellucci. E sul finire della trasmissione c’è stato un clamoroso annuncio, che ha già fatto ...

Fabrizio Corona/ Belen Rodriguez e Silvia Provvedi amori e rapporti che fanno ancora discutere (Verissimo) : Fabrizio Corona, l'ex paparazzo vive una storia d'amore veramente bella con Silvia Provvedi anche se ora le cose sembrano essersi complicate. La ragazza ne parlerà su Canale 5 (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 11:41:00 GMT)

Silvia Provvedi a Verissimo : “A Corona ho dato un ultimatum” : Verissimo: Silvia Provvedi parla della crisi con Fabrizio Corona Domani pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. E anche stavolta ci saranno tantissimi ospiti da Silvia Toffanin, tra i quali il concorrente squalificato del Grande Fratello Baye Dame, Aurora Ramazzotti, Noemi, Giorgia Palmas, Roby Facchinetti e, dulcis in fundo, Silvia Provvedi. La puntata è già stata registrata nella giornata di ieri, e proprio in questi minuti ...

