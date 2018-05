Il ministero degli Esteri diauspica che "il dialogo e gli sforzi per cercare la pace duratura e la stabilità nella penisola coreana possano continuare". L'isola-Stato si diceper la cancellazione dell'incontro tra il presidente Usa, Trump, e il leader nordcoreano, Kim Jong-un, che era previsto il prossimo 12 giugno. Ieri Trump ha cancellato lo storico vertice per le posizioni ostili mostrate nelle ultime settimane da Pyongyang, che però si è detto disponibile all'incontro in qualsiasi momento.(Di venerdì 25 maggio 2018)