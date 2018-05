Corea del Nord a Usa | pronti a tavolo in qualsiasi momento

Usa-Corea del Nord - Trump annulla il vertice con Kim Jong-un | Pyongyang : pronti a negoziati in qualsiasi momento : Usa-Corea del Nord, Trump annulla il vertice con Kim Jong-un | Pyongyang: pronti a negoziati in qualsiasi momento Usa-Corea del Nord, Trump annulla il vertice con Kim Jong-un | Pyongyang: pronti a negoziati in qualsiasi momento Continua a leggere L'articolo Usa-Corea del Nord, Trump annulla il vertice con Kim Jong-un | Pyongyang: pronti a negoziati in qualsiasi momento proviene da NewsGo.

Corea del Nord - così Trump è caduto nel 'trappolone' di Kim Jong-un : Per quanto ci si sforzi di trovare una logica nelle azioni di autentici 'dilettanti allo sbaraglio della politica', alla fine questa stride con la realta' dei fatti. Siamo stati buoni profeti ad indicare il rischio che Donald Trump finisse nel pantano NordCoreano, agendo di 'stomaco' alla prima difficolta'. Tutto sembrava procedere verso lo storico bilaterale di Singapore con il leader di Pyongyang, Kim Jong-un, anche se le recenti dichiarazioni ...

Corea del NORD - SMANTELLATO SITO NUCLEARE DI PUNGGYE-RI/ I dubbi sull'arsenale nella provincia di Chagang : COREA del NORD, completamente SMANTELLATO SITO NUCLEARE di PUNGGYE-RI ma i media locali avvisano: "Kim Jong-Un sta nascondendo il suo arsenale atomico"(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 20:35:00 GMT)

Corea del Nord - Trump cancella il vertice con Kim Jong-un. Il «modello Libia» evocato dagli Usa dietro la rottura : I due leader non si incontreranno il prossimo 12 giugno a Singapore. Nella lettera al leader Nord Coreano, il presidente Usa ringrazia Kim Jon-Un per la liberazione degli ostaggi americani e parla di «occasione perduta» e di «momento triste per la storia». Ma la Casa Bianca lancia anche velate minacce: «Parli delle tue capacità nucleari, ma le nostre sono così enormi e potenti che prego Dio che non siano mai utilizzate»...

Usa-Corea del Nord - salta il vertice a due. Trump : “Per il bene di entrambe le parti” : “Per il bene di entrambe le parti, il meeting di Singapore non si svolgerà”. È un passaggio della lettera con cui Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, comunica al leader Nordcoreano Kim Jong-un l’annullamento del summit previsto per il 12 giugno a Singapore. “Il mondo, e in particolare la Corea del Nord, ha perso una grande opportunità per una pace duratura e una grande prosperità e benessere” scrive ...

La Corea del Nord dice di avere distrutto il suo unico sito per i test nucleari : Con una serie di esplosioni controllate, prima che il presidente americano Donald Trump cancellasse l'incontro con Kim Jong-un The post La Corea del Nord dice di avere distrutto il suo unico sito per i test nucleari appeared first on Il Post.

Usa-Corea del Nord - salta il vertice tra Trump e Kim Jong-un a Singapore : La Casa Bianca ha diffuso una lettera in cui Donald Trump scrive a Kim Jong-un dicendogli che il faccia a faccia a Singapore in programma per il 12 giugno è cancellato. "Il mondo e la Corea del Nord in particolare hanno perso una grande opportunità per una pace duratura o per una grande ricchezza", scrive Donald Trump nella lettera in cui annuncia a Kim Jong-un che lo ...