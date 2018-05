Coppa del Mondo | a Monaco De Nicolo terzo nella carabina 3 posizioni

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2018 : gli altri risultati delle gare di oggi. Lontani gli azzurri : Avara di soddisfazioni per l’Italia il resto della giornata della quarta tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno: a Monaco di Baviera, in Germania, dopo il terzo posto di Marco De Nicolo nella carabina tre posizioni 50 metri maschile, poche note di colore, senza altri azzurri in finale. Nella pistola da 10 metri maschile vince l’ucraino Oleh Omelchuk con il nuovo record del Mondo a quota 243.6 (prec. 242.3), che supera il tedesco ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2018 : amaro quarto posto per Santini-Incollingo : Conclusa a Duisburg, in Germania, la prima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di Canoa velocità, che porta in dote all’Italia, sulle tre imbarcazioni giunte in Finale A, un quarto, un sesto ed un nono posto, ottenuti tutti in specialità olimpiche nella canadese e nel kayak maschili. Partiamo dalla canadese maschile: Daniele Santini e Luca Incollingo centrano un amaro quarti posto in finale nel C2 1000 metri (specialità ...

Tiro con l’Arco - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia del Compund ai piedi del podio ad Antalya : Nella giornata di oggi si sono disputate le prime finali valide per la seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro con l’arco in corso di svolgimento ad Antalya, in Turchia. Negli scorsi giorni la nazionale azzurra di Compund aveva conquistato l’accesso alla finale per il bronzo con Sergio Pagni, Alberto Simonelli e Valerio Della Stua che si sono arresi alla nazionale russa, che si è imposta con il punteggio di 227-226. Nonostante una ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Sofia 2018 : Kate French vince la prova femminile - superando Natalya Coyle nel finale. Indietro le italiane : La britannica Kate French si aggiudica la tappa di Sofia (Bulgaria) della Coppa del Mondo 2018 di Pentathlon moderno. L’atleta classe 1991 ha superato l’irlandese Natalya Coyle proprio nella laser run finale, chiudendo con 1379 punti totali, 13 in più della rivale. In terza posizione si è classificata la russa Uliana Batashova con 1362, mentre è quarta l’australiana Chloe Esposito con 1353. Completano le prime dieci posizioni ...

All'Italia la Coppa delle Nazioni : Grande Italia a Roma. La squadra azzurra agli ordini del capo-equipe Duccio Bartalucci ha vintola Coppa delle Nazioni-Intesa San Paolo dello Csio Roma, Master d'Inzeo. Il successo di oggi segue quello ...

Bob - svelato il calendario preliminare della Coppa del Mondo : a febbraio spazio ai Mondiali di Whistler : Il calendario preliminare della Cdm di bob: otto appuntamenti che culminano con i Mondiali di Whistler del 25 febbraio-10 marzo La FIBT (Federazione Internazionale del bob e skeleton) ha presentato il calendario preliminare della prossima stagione di competizioni del bob che verrà votato nel corso del Congresso che si terrà a Roma alla fine di giugno. La Coppa del Mondo comincerà nella settimana dal 3 al 9 diccembre con un doppio appuntamento ...

Triathlon - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Cagliari. Spicca Alice Betto : La Coppa del Mondo 2018 di Triathlon sarà protagonista a Cagliari nella giornata di sabato 2 giugno. Nella splendida cornice del Golfo degli Angeli andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale, l’Italia sarà presente con 13 atleti (6 donne e 7 uomini) che cercheranno di fare bella figura di fronte al proprio pubblico. Su tutte Spicca Alice Betto, bronzo agli Europei 2017 e che ha già ben figurato nel ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2018 : Marco De Nicolo terzo nella carabina tre posizioni : Ottime notizie per l’Italia nella quarta tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno: a Monaco di Baviera, in Germania, Marco De Nicolo centra il terzo posto nella carabina tre posizioni 50 metri maschile. Vittoria e record del Mondo per il cinese Yang Haoran, piazza d’onore per il russo Sergey Kamenskiy. Fuori in qualifica Simon Weithaler, 39°, e Riccardo Armiraglio, 60°. La vittoria va al cinese Yang Haoran, che dopo il quarto posto ...

Mountain Bike - Coppa del Mondo 2018 : il cross country ancora protagonista a Nove Mesto : Dopo le gare che si sono disputate settimana scorsa ad Albstadt, la Coppa del Mondo di cross country di Mountain Bike 2018 questa settimana si sposta a Nove Mesto na Morave, in Repubblica Ceca. La stagione delle ruote grasse sta entrando sempre più nel vivo e le due gare in due settimane possono aiutare a capire al meglio quali siano i rapporti di forza tra i big della disciplina in vista dell’estate e poi dei grandi appuntamenti. Il ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2018 : Santini-Incollingo - lampo azzurro in finale! In semifinale tutti gli altri equipaggi : Scattata a Duisburg, in Germania, la seconda tappa di Coppa del Mondo di Canoa velocità, con le prime batterie che hanno visto in acqua otto imbarcazioni azzurre. Il bilancio dell’Italia è più che buono: un equipaggio ha centrato direttamente la Finale A, mentre tutti gli altri si sono guadagnati la semifinale. Partiamo dalla canadese maschile: Daniele Santini e Luca Incollingo volano in finale nel C2 1000 metri (specialità olimpica) ...

Equitazione - Piazza di Siena 2018 : Italia a caccia di un’altra impresa in Coppa delle Nazioni - USA e Smolders un gradino avanti a tutti : C’è aria di grandi eventi a Roma, dove oggi andrà in scena il primo grande appuntamento del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018, il più importante evento del salto ostacoli in Italia. La Coppa delle Nazioni è la gara più intrigante del concorso ed è in programma oggi, venerdì 25 maggio, alle ore 15.15 con la partecipazione delle squadre più forti del pianeta. Un anno fa l’Italia si prese la scena e salì sul gradino ...

Piazza di Siena 2018 - oggi la Coppa delle Nazioni : orario d’inizio e come seguirla in tv e tempo reale. Il programma completo : Italia a caccia di uno storico bis in Coppa delle Nazioni, in occasione del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018. Nell’ovale di Villa Borghese, a Roma, la più importante gara a squadre del panorama italiano del salto ostacoli andrà in scena venerdì 25 maggio e vedrà la partecipazione di un autentico parterre de rois, pronto a giocarsi la vittoria in una gara che promette spettacolo ed emozioni. Paolo Paini, Luca Marziani, ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Sofia 2018 : Giuseppe Mattia Parisi e Riccardo De Luca superano le qualificazioni : Anche la formazione maschile della nazionale italiana di Pentathlon, impegnata a Sofia nella quarta tappa di Coppa del Mondo, piazza, come per la gara individuale femminile, due pedine in finale: dopo Alice Sotero ed Alessandra Frezza, che domani saranno impegnate nella competizione femminile, Riccardo De Luca e Giuseppe Mattia Parisi centrano l’atto conclusivo tra gli uomini. Nel Gruppo A Riccardo De Luca centra il 10° ed ultimo posto ...

XCO – Coppa del Mondo : Tempier ci riprova a Nove Mesto : Tempier ci riprova in Coppa del Mondo a Nove Mesto. In gara per il Team Bianchi Countervail nel weekend in Repubblica Ceca anche Fontana e Colledani fra gli élite, Chiara Teocchi fra le Under 23 Stephane Tempier e Chiara Teocchi per ripetere le eccellenti prove di Albstadt, Marco Aurelio Fontana per salire ancora più in alto, Nadir Colledani per mettersi alle spalle un weekend tormentato. I quattro moschettieri del Team Bianchi Countervail si ...