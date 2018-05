Controlli sui venditori abusivi nei parcheggi Maugeri e Mondino

Parioli - Controlli e sequestri sui veicoli senza assicurazione : Oltre 500 controlli effettuati ieri pomeriggio a piazza Euclide, piazza delle Muse e viale Tiziano. Particolare attenzione ai veicoli con targa estera e quadricli leggeri, con decine di sanzioni e ...

Viterbo : Polstrada - Controlli serrati sui limiti di velocità : Gli uomini della Polizia di Stato della Sezione Polizia Stradale di Viterbo e dei Distaccamenti di Tarquinia e Monterosi assicurano, in questi giorni, controlli costanti dei limiti di velocità. L'...

Tina Cipollari di nuovo mamma?/ Foto - "Consulta un dépliant sui Controlli da fare in gravidanza" : lo scoop : Tina Cipollari di nuovo mamma a 52 anni? Diva e Donna paparazza l'opinionista di Uomini e Donne in clinica intenta a leggere un opuscolo sull'amniocentesi(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 18:12:00 GMT)

Movida - pub negli scantinati inchiesta sui mancati Controlli : Carte false per tenere a battesimo un locale notturno. Dichiarazioni fasulle per segnalare l'inizio della propria attività lavorativa, in mancanza degli attestati richiesti. È uno dei filoni di ...

Vacanze Sicure - partono i Controlli della Polstrada sui pneumatici delle auto – FOTO : Il termine del periodo d’obbligo delle gomme invernali ci pone direttamente nel cono della bella stagione ma, come ricordano alla Polizia Stradale, l’attenzione verso gli pneumatici non va abbassata: a maggior ragione in vista del periodo delle Vacanze. L’obiettivo Sicurezza resta dunque centrale con il rinnovo dell’iniziativa Vacanze Sicure, promossa da pneumatici Sotto Controllo e Polizia Stradale. Si tratta di una campagna ormai longeva, ...

Trasporti : assessore Verona - per sicurezza sui bus telecamere e Controlli con i 'rangers' (2) : (AdnKronos) - "Misure queste ultime che abbiamo chiesto all'azienda di Trasporti di aumentare decisamente, così da garantire al massimo la sicurezza sui mezzi pubblici". "E i primi dati di customer satisfaction da parte degli utenti ci danno ragione: i cittadini veronesi si ritengono ragionevolmente

Trasporti : assessore Verona - per sicurezza sui bus telecamere e Controlli con i 'rangers' : Verona, 16 apr. (AdnKronos) - "Fin da subito la nostra amministrazione ha affrontato il problema della sicurezza sui mezzi di trasporto locale per utenti e lavoratori. Attualmente tutti i bus urbani sono dotati di un impianto di video sorveglianza ed è in fase di ammodernamento anche il parco mezzi

Tanzania ed Uganda impongono tasse e Controlli sui social media : Ma anche gli altri produttori di notizie online, come le radio e le piattaforme che trasmettono in streaming sono sottoposte alla stessa legislazione, così come i fornitori di servizi, quali gli ...

Morbillo : in Sicilia arriva piano straordinario - vaccini gratuiti e stretta sui Controlli (2) : (AdnKronos) - Previsto anche un aumento del numero di vaccinatori presenti nei centri delle Asp in modo da ridurre i tempi di attesa. Si tratterà di personale medico, assistenti sanitari o infermieri in regime di plus orario o assegnato alla continuità assistenziale e, in caso tale personale non ris

Morbillo : in Sicilia arriva piano straordinario - vaccini gratuiti e stretta sui Controlli : Palermo, 12 apr. (AdnKronos) - Vaccinazione contro il Morbillo gratuita per tutta la popolazione, 'richiesta' per le donne in stato di gravidanza o di gravidanza programmata, e ancora gratuita e 'tempestiva' per tutti coloro che entrano in contatto con un caso di Morbillo. Sono alcune della misure i

Controlli della polizia di Siracusa sui bus per le gite scolastiche : Con l'inizio della stagione primaverile, la polizia stradale di Siracusa ha avviato l' attuazione del protocollo d'intesa siglato tra la polizia Stradale ed il Ministero dell'Istruzione , MIUR, , nel ...

Bardonecchia - Procura apre fascicolo/ Francia sospende i Controlli sui migranti : presto incontreremo l’Italia : Bardonecchia, irruzione polizia Francia nel centro migranti: l'azione degli agenti della dogana contro l'Ong Rainbow4Africa mina la sovranità dell'Italia? Salvini tuona, Parigi non arretra.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 15:27:00 GMT)

Bardonecchia - la Francia sospende i Controlli sui migranti in Italia : Il ministro transalpino: "Andrò in Italia, se serve rivedremo il nostro accordo". La Procura di Torino apre un fasciolo, per ora a carico di ignoti.

In arrivo Controlli sui social per chi vuole visto Usa