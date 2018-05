Conte | vertice con Di Maio e Salvini Prima in Bankitalia con Visco

Premier Conte - vertice Governo con Di Maio e Salvini/ Totoministri Lega-M5s - oggi i nomi : spread a quota 200 : Governo M5s-Lega, Totoministri del Premier Conte : oggi , venerdì 25 maggio 2018, l'elenco. Matteo Salvini e Luigi Di Maio presenti, Paolo Savona all'eco nomi a?(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 12:07:00 GMT)

Avanti con il duo Conte -Savona Ma dubbi (rientrati) del M5S Vertice Salvini-Di Maio - 'toni accesi' : Governo Lega-M5S. Fonti del Carroccio smentiscono "categoricamente" la possibilità di un ritorno dell'ipotesi di indicare per la premiership il nome di Luigi Di Maio e ribadiscono che per il partito guidato da Matteo Salvini rimane l'indicazione fatta lunedì al Quirinale di Giuseppe Conte... Segui su affaritaliani.it

Nuovo Governo Lega-M5s - dubbi di Mattarella/ Vertice Conte con Salvini-Di Maio : ‘problema’ Savona all’Economia : Governo Lega-M5s , Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte prossimo premier? Chiuse consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi dubbi sulle garanzie di Salvini e Di Maio (Pubblicato il Tue, 22 May 2018 14:53:00 GMT)

Governo - vertice Salvini-Di Maio- Conte . Fico e Casellati al Quirinale : I tempi attesi per scioglierli non sono brevissimi e sull'Economia, sul quale l'occhio del Quirinale è più che mai attento, c'è il rischio di un braccio di ferro tra il duo Di Maio-Salvini e il Colle.

Salvini-Di Maio-Conte - nuovo vertice. Fico e Casellati al Quirinale : Con Giorgetti all'Economia, infatti, il M5S vorrebbe per sé anche il ruolo di sottosegretario di Conte, per il quale Vincenzo Spadafora risulta tra i nomi in pole. Possibile, inoltre, che Di Maio e ...