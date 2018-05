Conte vede Mattarella | non definiti tempi per ministri

Il premier incaricato vede Visco. Poi il vertice con Salvini e di Maio. 'Noi compatti. Sui nomi decide Conte ' : La giornata politica è stata molto intensa per Conte che questa mattina ha fatto il punto sulla situazione eco nomi ca con il governatore della Banca d'Italia. Il leader pentastellato assicura la compattezza della ...

