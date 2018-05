Conte vede Di Maio e Salvini | poi al Colle «Incontro informale con Mattarella»

Governo - Conte vede Di Maio e Salvini «È come se avessimo lavorato sempre insieme» : Fonti del M5S smentiscono che possa avvenire in giornata l’incontro con il presidente Mattarella per sciogliere la riserva. Il premier incaricato al lavoro sulla lista dei ministri

GOVERNO - PREMIER Conte vede DI MAIO E SALVINI/ Totoministri Lega-M5s - oggi i nomi : "Al Colle? Vedremo" : GOVERNO M5s-Lega, Totoministri del PREMIER CONTE: oggi, venerdì 25 maggio 2018, l'elenco. Matteo SALVINI e Luigi Di MAIO presenti, Paolo Savona all'economia?(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 13:08:00 GMT)

Governo - si tratta sulla lista dei ministri. Conte vede Governatore Visco - lo spread torna a salire : "Vigileremo con attenzione rispetto alle misure di un contratto davanti al quale abbiamo molte perplessità sia sulla sostenibilità delle misure rispetto alla economia reale del Paese sia sulla una ...

Conte vede i risparmiatori e Visco : 'Chi è stato truffato sarà risarcito' : 'Chi è stato truffato sarà risarcito'. Lo ha detto il premier incaricato Giuseppe Conte annuncaindo che stasera incontrerà i risparmiatori. Domani Conte incontrerà il governatore della Banca d'Italia, ...

Nuovo governo - Mattarella vede Fico e Casellati. In corso incontro Conte-Di Maio-Salvini : Tale articolo, ha ricordato il capo del Quirinale, prevede che il premier diriga la politica generale del governo e ne sia responsabile. Deve inoltre mantenere l'unità di indirizzo politico ed ...

Governo - su Conte Mattarella frena e vede Fico e Casellati : Il presidente ha per il momento fatto slittare l'incarico. Appoggio dalla Cei al Capo dello Stato Slitta l'incarico, dubbi sui ministri - di A. COPPARI Dubbi sul curriculum: "Conte mai stato alla New ...

Giuseppe Conte - dagli studi all'estero all'amore per la Puglia : le passioni del prof che ora vede Palazzo Chigi : Un professionista 'abilissimo nelle relazioni, sempre coltivate con la massima discrezione, con robusti agganci Oltretevere', sussurrano nel mondo degli studi legali romani. Tutte doti che Giuseppe ...

Giuseppe Conte - dagli studi all'estero all'amore per la Puglia : le passioni del prof schivo che ora vede Palazzo Chigi : 'È uno tosto che si è fatto da solo', dice di lui Luigi Di Maio. 'Un collega di grande signorilità, che ama ascoltare e non interviene mai in modo sguaiato', lo racconta Patrizia Giunti, 'sua' ...